Fans de los deportes apoyan más el #BlackLivesMatter y otras causas de justicia racial que los demás estadounidenses

Los seguidores de los deportes estadounidenses tienen más probabilidades de apoyar las causas de justicia racial, como el Black Lives Matter, que el resto de la población, según reveló un estudio reciente de Nielsen Sports.

El estudio, titulado “Promoting Racial Equality in Sports”, realizado por la empresa especializada en el análisis e información deportiva, también reportó que la mayoría de los fanáticos esperan que los atletas participen en el cambio social y que quieren que las ligas permitan protestas.

Esta información fue recabada durante julio, mes en el que hubo manifestaciones en ciudades de todo el país tras la muerte de George Floyd.

“Si bien los problemas de desigualdad racial e injusticia sistémica son difíciles y delicados, es fundamental abordarlos“, explicó Lyndon Campbell, vicepresidente sénior, jefe de ligas deportivas y titulares de derechos en Nielsen Sports. “Las marcas y los titulares de derechos que se alinean auténticamente con estos temas críticos a medida que involucran a los fanáticos del deporte pueden impulsar un cambio social positivo y al mismo tiempo alcanzar los objetivos comerciales. Esta es la definición de una situación de ganar-ganar”, agregó.

