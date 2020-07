Lewis Hamilton revela que lleva años haciendo música y colaboró en una canción con Christina Aguilera

Lewis Hamilton no es solo uno de los pilotos más exitosos de la actualidad, sino que gracias a sus hazañas en las pistas, las estadísticas los colocan dentro de los mejores de la historia.

Lo que muchos no sabían sobre el piloto británico es que la música es otra de sus pasiones, lleva practicándola 10 años e incluso colaboró en una canción con la diva del pop Christina Aguilera.

Este jueves, Hamilton sorprendió a propios y extraños con un mensaje en Instagram en el que contó su amor por la música y reveló que él es el intérprete XNDA.

Formula one star @LewisHamilton confirms via IG that he‘s the singer on a song with @Xtina titled “Pipe” under a pseudonym name, XNDA.

“I shield away from acknowledging it was me, I don’t why, maybe insecurities, fear, overthinking something I think people can relate to.” pic.twitter.com/pnIfj1vhPB

