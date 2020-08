mandar un gol hasta el cielo a su papá que murió por Covid-19

la prensa



Carlos Chavarría regresa al futbol el domingo. El seleccionado nacional asegura sentir en las mejores condiciones físicas y la actitud adecuada para tener minutos con el Club Africain de Túnez, y convertirse en el primer nicaragüense que juega en tres continentes diferentes: Europa, Asia y África. Ese hecho histórico no es lo que motiva al jugador esteliano, sino su papá (Jorge Alberto), quien falleció de Covid-19 el 30 de junio.

El volante sueña estrenarse y marcar un gol para dedicárselo a su papá hasta el cielo. “Siempre he creído en Dios, más ahora que tengo un ángel arriba, y eso me motiva más”, confiesa Chavarría en la víspera de su vista al US Monastir el domingo a las 11:00 a.m., hora de Nicaragua. “Espero que todo me salga bien, si no marca, lo buscaré la próxima vez, tengo esa motivación de dar lo mejor como siempre lo he dado y sé que llegará ese momento”.

Chavarría no pudo despedirse de su papá porque se encontraba al otro lado del mundo. Por eso sabe que el día que anote ese primer gol es para él. “Mis espinilleras las mandé a personalizar con las fotos él, mi mamá, mi hija y mis partidos con la Selección. En la que tengo a mi papá me la sacaré, le daré un beso y la elevaré al cielo”, revela el esteliano cómo celebrará su gol.

Siempre cerca de él

El volante de la Selección de Futbol señaló que cuando jugaba en las ligas infantiles su papá lo llevaba el campo. “Siempre estuvo pendiente. Se fue para Estados Unidos como siete años e igual estaba ahí presente. Cuando comencé a jugar en Juvenil de Estelí volvió a Nicaragua y siempre al estadio”, detalla.

Chavarría indicó que su papá nunca se perdió sus partidos más importantes con la Selección de Futbol. “Estuvo presente contra el partido ante Jamaica, Surinam y Haití en el Estadio Nacional”, remarca. “Él no le gustaba cuando la gente me decía cosas, pero cuando hacía algo mal en el campo me corregía, me indicaba cómo mejorar”.

El seleccionado debutó en el futbol internacional en la Tercera española (2016), pasó por Malta (2018-19) e Irán (2019-20). En febrero aterrizó en Túnez donde espera recuperar el brillo perdido y celebrar un gol hasta el cielo.