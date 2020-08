Columna Alfredo Millán #2A

Este domingo Dos de Agosto LA GUADAÑA con su balandrán negro y su capucha igual, es La imagen de la muerte, que se suele representar como un espectro con capucha y que porta una guadaña. En inglés, su nombre Grim Reaper que se entendería como Segador Severo se debe a que viene por las almas de los demás para cosecharlas en el otro mundo, se instaló en pleno Centro de Nuestro Colegio de Abogados y se llevó, así no más, Sin Aviso ni Protesto, a uno de sus miembros queridos HERNAN LINARES, un personaje de una fuerza activa que lo hacían presente en todos los actos del acontecer profesional, todo volcado hacia su gremio y gremialistas, uno de esos Abogados como me dijese una vez al que consideré Maestro, Dr. Verde Rojas, que era “Polémico”, pero no por ello contrario a las bondades propias de un ser humano, amigo y servicial, fuimos a veces contrapartes y eso forma parte de los intríngulis de nuestra Profesión, como suele ser La Abogacía, pero que en los pasillos era otra cosa, la hermandad y el saludo fraterno, cuando me veía, “Alfredito donde dejaste a Robert”, era el trato cordial, aunque en estrados cada quien proponía sus conocimientos ante una figura Imparcial, “El Juez o La Jueza”, ese es el derecho puro que aprendimos de Cotoure, en su famoso Catálogo del Abogado y para el Abogado, decía: OLVIDA,” La abogacía no es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota” Y, así era nuestro trato. La sorpresiva muerte del colega y amigo HERNAN LINARES fue de esas muertes, sorpresivas e impactantes, que como dice la Letra de Cambio, Sin Aviso Ni Protesto, ni nos avisó que partiría para siempre y tampoco se nos permitió protestar esa partida, Hermano, Descansa en Paz que más temprano que tarde nos tocará a los que creemos y tenemos esa fe Católica Cristiana, encontrarnos en el Paraíso, Paz a tus restos.:** Por cierto que el gran deseo de todos es llegar a Viejos, desde allí ver crecer y desarrollarse a los hijos en primer lugar y luego a los nietos, por eso es que en estos días enviaba a aquellos colegas que no creen o desechan a los viejos como esos pasajeros del tren que hay que echar a un lado, o algo semejante cuando estás en una Banca y te van rodando hasta que se te acaba el banco, y traía a colación un reciente trabajo Científico: La tragedia de la vejez, es haber sido joven de Lewis Wolpert, un reconocido biólogo Inglés, relata en su último libro los más sorprendentes hallazgos científicos del proceso de envejecimiento . La vejez, como a la mayoría de mortales, le tomó a él por sorpresa y hoy se pregunta cómo pudo un joven de 18 convertirse en un viejo de 81, su edad actual. Motivado por su experiencia y conocimiento sobre biología celular, Wolpert recopiló en un libro todas las evidencias que lo asombraron en su propia búsqueda de lo que significa envejecer y una de las primeras sorpresas para él es que no hay ninguna evidencia de que la vejez mate, porque no es una enfermedad .Muchos médicos todavía dicen que la gente muere de vieja, pero según Wolpert esto no es cierto y siempre hay una explicación para el fallecimiento de alguien, así sea un nonagenario. Lo que sí viene con los años es una incapacidad del organismo para luchar contra cualquier enfermedad, especialmente aquellas que aparecen por la senectud. El autor explica que durante toda la vida se van acumulando daños moleculares en las células, y esto ocurre porque el mecanismo de reparación de estas averías se debilita con el tiempo.»Envejecemos por el uso y el desgaste, en una manera no muy distinta a la de cualquier otra máquina”. Nunca antes la humanidad había logrado vivir tanto. El perfil de los viejos ha variado tanto que Wolpert se atreve a sugerir que se establezca el término ‘cuarta edad’, para referirse a aquellos individuos mayores de 80, que sí podrían estar afectados por la vejez. Pasar de una esperanza de vida de 25 años a 80 en dos siglos ha sido posible más a los avances en medicina y salubridad que a revolucionarios descubrimientos en el proceso intrínseco de envejecer. Ser optimista también es clave. En un estudio científico, aquellas mujeres que se mostraron positivas frente a su futuro tuvieron 14 por ciento menos posibilidad de morir de cualquier causa que las mujeres más negativas. También está comprobado que hacer ejercicio y no tener sobrepeso prolonga la existencia. La dieta ideal para reducir el riesgo de demencia incluye frutas, vegetales, cereal y mucho pescado .El alcohol contribuye a llegar a la tercera edad en buen estado, pero solo si es en dosis bajas. Profesar una fe ayuda a encontrarle sentido a la vida y a manejar el estrés de esta etapa, lo cual es positivo para la salud. Aprender a esta edad mejora el bienestar mental y físico, por lo cual Wolpert sugiere abrirles espacios a los viejos en las universidades. Como estar activo mentalmente es tan importante, Wolpert también sugiere aplazar el momento del retiro profesional, o, en algunas profesiones, incluso abolirlo. Pero el conocimiento adquirido permanece intacto por lo cual una de las grandes ventajas de envejecer es la sabiduría y experiencia acumulada. «Los viejos son mejores para comprender preguntas y detectar cosas absurdas, así como para atender tareas complejas», dice. La ciencia también ha mostrado que la mujer vieja no tiene limitaciones físicas para alcanzar un orgasmo pero los hombres gozan siete años más de vida sexual que ellas. Esto se debe a que las mujeres se casan con hombres mayores y ellos mueren primero. Otra sorpresa para Wolpert es que la felicidad, que para muchos parecía ser esquiva en la vejez, tiene su pico máximo a los 74 años. Los miembros de la tercera edad tienen menos eventos estresantes en el trabajo y menos conflictos con sus parejas y, lo mejor de todo, no sienten necesidad de agradar a los demás, todo lo cual quita un gran peso de encima. Si se compara con los jóvenes, que tienen metas muy amplias, los viejos han logrado estrechar sus objetivos y estos son casi siempre mucho más significativos. La creencia de que los viejos son depresivos no resulta ser cierta, como tampoco lo es la asociación juventud-felicidad. Tampoco son más depresivos que los jóvenes. Según Wolpert los estudios muestran reiteradamente que los jóvenes no son mejores que los viejos en el trabajo y no hay diferencias significativas en sus actuaciones

No te olvides de compartir: Twitter

Facebook