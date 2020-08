Juan Barrera explica por qué lleva más de un año sin jugar en ligas extranjeras

la prensa



Juan Barrera pasó más tiempo en la enfermería del Real Estelí que en la cancha el último año. El ocotaleano se volvió a poner el uniforme rojiblanco el sábado, cuatro meses después de su último juego, dejando algunos destellos de recuperación de su nivel anterior. El capitán de la Selección de Futbol apareció por la banda y por el centro, principalmente, donde selló la primera victoria de la temporada ganando las espaldas a los centrales de Ocotal y cabeceando oportunamente un centro desde de la banda.

Puede interesarte: El candidato más indóneo para el banquillo de la Azul y Blanco: «Mi propuesta está acorde con la realidad»

“Empecé con pie derecho y espero aportar más”, dice Barrera, quien tiene margen de mejora para estar sobrado en el futbol nicaragüense. El ocotaleano cumplirá su tercer corto consecutivo con el Real Estelí, tras cuatro años al hilo en el futbol extranjero, la mayor cifra de su carrera. ¿Acabó la carrera internacional de Barrera? ¿Con 30 años ya no puede rendir más? “No, todavía tengo mucho que dar. La edad no determina eso, sino lo que hiciste y he hecho bien las cosas y los técnicos se quedan con eso, de lo contrario no tuviera ofertas”, cuenta el volante de los norteños.

Declinó ofertas

Barrera sostiene que si sigue en el futbol nicaragüense no es por falta de oportunidades, sino por una decisión personal. “En los dos últimos torneos no he estado en mi mejor nivel porque me lesioné mucho, son cosas que uno no las esperas, solo pasan. He decidido quedarme en Estelí donde tengo contrato, me siento muy a gusto y estoy enfocado en hacer un buen torneo, es una meta personal porque tenemos Liga, Copa y Liga Concacaf. Después veré lo que pase más adelante”, apunta el ocotaleano, quien viene de disputar 17 de los últimos 45 partidos en el Tren del Norte.

El capitán de la Selección de Futbol sostuvo que ahora tuvo una oferta para jugar en otro continente que no es Europa. “Esperemos a ver qué pasa más adelante, ahorita tengo mi cabeza en Estelí y estoy enfocado en hacer bien las cosas, es una meta personal”, reitera. “También he tenido ofertas de Sudamérica y toda Centroamérica, principalmente en Guatemala porque no ocupo plaza de extranjero. Creo que mi carrera en el extranjero no se ha acabado, cuando existen posibilidades de volver lo veré, ahorita solo quiero hacer un bueno torneo”.

Barrera abrió con gol un torneo corto por cuarta vez —2012, 2014, 2019 y 2020— en el Tren del Norte. El ocotaleano sostiene que desea superar su mejor temporada, el Apertura 2014 cuando marcó nueve tantos. “No necesariamente por marcar goles puedo tener un buen torneo, la mejor manera es cuando ayudo al equipo dando una asistencia o trabajando para que se consiga la victoria”, señala.

Un nuevo rol

Algunos jugadores conforme pasan los años van evolucionando o en declive. Para tener un lugar en los equipos adelantan o retrasan su posición en dependencia de sus virtudes. Juan Barrera, de 30 años, ha jugado toda su vida por las bandas, pero desde el pasado torneo lo ha hecho como centro delantero.

Barrera señaló que su nueva posición en el Estelí no tiene nada que ver con su edad. “Es muy alejado de la realidad”, sostiene. “Es cuestión de gustos del profe. Me siento bien físicamente. Con los años la velocidad no se pierde, solo el ir y venir no es el mismo. En la pretemporada estuve por la banda y lo hice bien. Como quiera usar el técnico estoy a disposición”.

“Toda mi carrera he dominado cuatro posiciones, ahorita estoy en una de ella. Yo quisiera jugar en una posición pero te ves mejor en otra, es cuestión de gusto y funcionalidad, donde el técnico te quiera aprovechar”, manifiesta.

El ocotaleano apuntó que en Sudamérica siempre jugó de 10 (creativo), en otros países por las bandas y ahora delantero. “Voy a tener el arco más de frecuente y espero marcar muchos goles, pero lo más importante es que el equipo gane”.