Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 5 de agosto de 2020

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 5 de agosto 2020.

ARIES

Estas notando hoy, nativa de Aries, que a diario se producen cambios en tu vida, aunque veces son casi imperceptibles. Esto te crea cierta ansiedad, temes los resultados de cara al futuro.Puedes estar bien tranquila, serán muy positivos para ti, eso sí, tardará todavía un poco en verse los resultados, así que ármate de paciencia y no quieras llegar con prisas a ninguna parte. Lo importante es llegar.Has dejado el amor en un segundo plano momentáneamente, inquieta Aries.Si eres de las que estaba iniciando una relación, hoy pídele tiempo a la otra persona, pero no desaparezcas sin decirle una palabra, ni le vayas dando plantones o dejes de contestar a sus mensajes a diario. Te harás un gran favor a ti misma, porque de lo contrario creerá que no eres de fiar y te puede crear mala fama.

TAURO

Hoy, nativa de Tauro, te puedes encontrar con una situación de estas que aborreces. Alguien de cierta relevancia puede confesarte sus sentimientos hacia ti.La verdad es que nunca te enteras de que te están tirando los trastos y sigues siendo amable a diario, mientras el interesado confunde la amabilidad con una predisposición a lo que él pretende conseguir.Cuando acaba declarándose te quedas de piedra y no sabes por donde salir. Es fácil, noble Tauro. Sé honesta con esta persona y hoy cuéntale que le considerabas sólo un buen amigo.Es buena gente y si no te interesa sentimentalmente podrás seguir manteniendo con él una amistad. Para otra ocasión, cuando alguien sea muy simpático y atento contigo a diario, piensa de entrada que le gustas y que quizá quiere algo más que una amistad.

GEMINIS

El amor te ronda, nativa de Géminis. Hay alguien muy especial interesado en ti y hoy podrás sentirle cerca, si prestas más atención a las señales que a diario te envía el Universo. Se trata de una persona romántica, que a diario ha ido dándote sutiles pistas, muy pausada y delicadamente.Parece que te vendría como anillo al dedo. De hecho ha causado un efecto positivo en ti que no has valorado lo suficiente.Hoy te toca pensar si te sentirías bien junto a esta persona, inquieta Géminis, y si la respuesta es afirmativa, no pierdas más el tiempo que ya lo has perdido bastante.Puede ser el gran amor de tu vida.

CÁNCER

No te comas más el coco, nativa de Cáncer, porque puedes estar bien tranquila respecto a la persona que está junto a ti. Te ama sinceramente y sólo busca tener tu cariño y comprensión a diario.Déjale que te conozca mejor, porque él piensa que para ti no significa nada o muy poco. Hoy podrías tener un problema económico, pero no te será de utilidad deprimirte o angustiarte por ello.En vez de quedarte quieta, sensible Cáncer, pasa a la acción, busca soluciones, pide consejo. Todo se resolverá antes de lo que imaginas.Concéntrate mucho en el trabajo, que lo estás dejando de lado por cuestiones mucho menos importantes, pero que te ocupan el tiempo y la mente a diario. Hoy puede llamarte una persona que te quiere contar algo de tu interés. Hazle un hueco, más adelante te alegrarás de haberlo hecho.

LEO

Tienes que dar hoy todo tu apoyo a la persona que amas, potente Leo, porque en estos momentos puede estar atravesando una etapa familiar delicada y también quizá de baja energía.A diario eres un pilar fundamental para su bienestar y para que pueda superar este momento difícil que vive. Cuídale y mímale hasta que veas que se recupera, preocúpate más que nunca por sus cosas.Ten también hoy muy presente a tu familia porque necesitan más que nunca tu presencia y tu alegría de vivir. Estaría bien que contactaras con ellos a diario.Y comienza a considerar seriamente introducir cambios y mejoras en tu hogar, nativa de Leo Te gusta tenerlo siempre impecable y ahora quizá no lo está. Tampoco te obsesiones pero es buen día para reorganizar y ordenar lo que está revuelto.

VIRGO

Hoy, nativa de Virgo, puede llegarte un rumor sobre tu pareja o de alguien en quien confías mucho que te pondrá muy intranquila. No te dejes llevar por chismorreos que generalmente tienen su origen en gente mal intencionada.Lo mejor es que hables con la persona interesada tranquilamente y lo aclares. A diario suelta todo lo que te haga daño, te sentirás más libre y más feliz.Si pasas un momento delicado con tu pareja por algo que tú has hecho que no le ha sentado bien, no dejes que se aleje ni que la falta de comunicación enfríe lo vuestro, preocupada Virgo. Explícale tus motivos y lo comprenderá.Atenta también a tu entorno laboral. A veces cuando te enfadas eres terrible y a diario no reaccionas bien ante errores ajenos. Hoy contrólate, piensa que tú tampoco eres perfecta.

LIBRA

Esa persona que desde hace un tiempo está a tu lado, nativa de Libra, está un poco “mosca” y está reclamando un poco más de atención por tu parte. Hoy procura hacerle un hueco en tu apretada agenda, aunque vayas mal de tiempo.Préstale más atención a diario o podrías tener un disgusto. No hagas ningún caso a terceras personas que andan intentando malmeter.Es por celos y no te aportan nada, así que ¡puerta! Otra buena noticia es que una situación de diario que te incordiaba y con la que no te sentías nada cómoda, está a punto de terminar.En todas tus cosas, sensible Libra, haz caso siempre de la intuición en lugar de dar vueltas y más vueltas a temas a los que no hallas solución lógica o no te ha dado resultado lo que has probado.

ESCORPIÓN

Una persona relevante hoy te está buscando, nativa de Escorpio. Quiere hablar contigo para ofrecerte algo de tu interés, negocio, trabajo… Si aceptas tendrá mucha repercusión a diario en todos los aspectos de tu vida, pero muy especialmente en el económico.No dejes escapar esta oportunidad que se presenta muy pocas veces. Ahora pasas por un momento muy bueno, quizá es hora de independizarte si hace tiempo que piensas en ello y lo has madurado ya lo suficiente.En el amor estás algo indecisa con esa persona a la que estás conociendo, retraída Escorpio, pero es más por temor a que no salga bien que otra cosa.Quizá te estás perdiendo una buena opción. Conócele un poco más, tal vez se lo merece. Y si descubres que no es el adecuado, entonces sé honesta y no le tengas en vilo a diario.

SAGITARIO

Una persona a quien hace poco que conoces pero que te caía bien, puede mostrarse hoy tal como es y darte una sorpresa desagradable, confiada Sagitario.Tal vez descubras que a diario no ha sido sincero contigo o que sus intenciones al querer relacionarse contigo no eran precisamente por atracción personal.Si piensas que ha jugado con tus sentimientos a diario, levanta un muro entre esa persona y tú. No discutas porque lo pasarías mal, pero ignórale y olvídale, como si no existiera. Tampoco guardes rencor, porque el rencor hace daño a quien lo siente.Así que perdona y olvida de verdad, nativa de Sagitario. Hoy tendrás un día excelente en el trabajo y te puede llegar algún dinero extra que no esperabas. Por eso no creas que el panorama es desalentador, pese a todo será un buen día.

CAPRICORNIO

Estás en un momento muy bueno para el amor en general, nativa de Capricornio, y en especial para las parejas que llevan muchos años de relación.Hoy puede ser un buen día para comprometerse, hablar de boda, dar un paso más en la relación o, si eres de las Capricornio sentimentalmente libres, dejar de tontear y tomarte las cosas más en serio a diario, en especial si llevas saliendo un tiempo en plan informal con alguien.Si hay una persona que a diario no consigues sacarte de la cabeza pero no sabes como piensa, háblale hoy. Si no te funciona es que no era la persona adecuada.Deja atrás todo lo que te perjudica, las personas que no te aportan nada o con las que ya ves que no tienes ningún futuro. No perderás nada, al contrario, saldrás ganando mucho.

ACUARIO

A diario estás muy volcada en el trabajo, cumplidora Acuario, y esto está bien pero no dejes en segundo plano al amor, porque en este momento más que nunca es la parte fundamental de tu vida. Dedícale más atención.Busca un hueco y hoy mismo pasa con tu chico un poco mas de tiempo e interésate sinceramente por sus cosas de diario.En estos momentos tu energía está un poco baja y si sigues por este camino podría repercutir en tu estado físico. No te lo puedes permitir, porque si no estás fuerte no podrás conseguir tus objetivos.El caso es que el trabajo está a tope y no quieres perder comba, sacrificada Acuario. Organízate para tener también tiempo de descanso a diario. Es sólo una cuestión de priorizar esos temas que son los pilares de tu bienestar.

PISCIS

Si hoy te sientes un poco mal, nativa de Piscis, quizá es porque tienes un dilema que resolver en el tema amoroso y hasta ahora le has ido quitando importancia a diario.Tienes temor a escuchar a tu propio corazón, reprimes los sentimientos que tienes hacia una persona desde hace algún tiempo porque temes dañar a otra.Es importante que veas que estás condicionando tu decisión al miedo. Has de cambiar de actitud, querida Piscis, sacudirte el miedo de encima a diario, que no te lleva a ninguna parte y luego ser sincera contigo misma.Pregúntate quién es la persona a la que realmente quieres a tu lado. En la respuesta encontrarás el camino a seguir. Empieza hoy mismo a deshacer el entuerto o lo pasarás peor de lo que lo estás pasando, que ya es decir.

