¡Polémica! Nacho revela en un vídeo que Inger le fue infiel muchas veces

El cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, confesó a la revista Hola! infidencias de su separación de la madre de sus hijos varones, Inger Devera.

En la franca entrevista que concedió a la revista, Nacho contó detalles de lo sucedido y reiteró que su relación con Melany Mille, animadora y modelo venezolana, inició luego de que se había separado de Inger.

“Durante nuestra relación hubo infidelidad. Ojo, durante nuestra relación, no que nuestra relación se acabó por una infidelidad. Lo digo porque me gusta ser sincero, no tengo porque mentir. Si yo con mi expareja superé esa situación de infidelidad y seguimos intentándolo todo lo que se tiene que hacer para prosperar como pareja, pues no tengo el temor de decir claro que hubo fallas, fallas mías, fallas de ella. Pero quizás, el cúmulo de fallas y el desentendimiento al final de nuestra relación fue lo que nos hizo tomar esa decisión. No fue porque:’ah, no, yo te capturé con otra mujer’, nada de eso novelero que la gente se imagina existe. Eso es un invento de la gente que quiere hacerse una historia en la mente y una película que no existe. En el momento que nosotros decidimos separarnos, nada tiene que ver con el tema de infidelidad, pero sí tiene que ver con el tema del desentendimiento, de personas que llegan y dicen: ‘mira, yo creo que en este momento no nos estamos entendiendo, en este momento tú quieres una cosa y yo quiero otra cosa’. No sentimos que debemos seguir únicamente porque tenemos unos hijos.Creo que podemos ser padre y madre con la misma intensidad, creo que podemos intentar ser buenos amigos, a pesar de que al inicio vivamos nuestro tiempo de luto, creo que podemos trabajar en pasar ese momento de luto y convertirnos en buenos amigos. No hubo cachetadas, no hubo platos rotos, no hubo nada de lo que la gente se imagina”, relató Nacho en la conversación.