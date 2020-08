VIDEO: ¡Sangre en el hielo! El jugador de hockey Tucker Poolman recibe un espantoso golpe de puck en el rostro

El hockey sobre hielo fue otro de los deportes que se vieron afectados por la pandemia del coronavirus, suspendiendo sus actividades durante cuatro meses y medio para finalmente volver el pasado 1 de agosto.

A pocos días del reinicio de la NHL, pudimos ser testigos de una trágica imagen, cuando en el partido entre los Jets de Winnipeg y los Calgary Flames, Tucker Poolman, jugador de los Jets, en su afán por tapar un disparo se llevó un fuerte golpe del puck en su rostro rompiéndole el labio y dejando un rastro de sangre en el hielo.

#GoJetsGo Tucker Poolman catches the puck in the face after going for this block. pic.twitter.com/CWtlMyHeRu

Jets defender Tucker Poolman blocks a shot with the side of his head and exits with an injury, leaving a trail of blood in his wake. pic.twitter.com/aXyNwYyAjC

— Thomas Drance (@ThomasDrance) August 4, 2020