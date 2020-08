La dura declaración de Carlos Villagrán tras la salida del aire de “El Chavo”

Fuente El Nacional

Luego del anuncio de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, de que los clásicos programas El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado saldrán del aire en todo el mundo, integrantes del que fuera el elenco de la serie que cautivó a millones expresaron su opinión respecto a esta sorpresiva noticia. Entre ellos se encuentra Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico.

Villagrán habló de las posibles razones de la cancelación y las consecuencias económicas para el cuadro de actores que protagonizaron las historias.

El actor cree que el final de la alianza entre Televisa y el Grupo Chespirito, dueño de los derechos del famoso programa y sus personajes, se debe a motivos financieros. “Quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero. A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos. La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito”, expresó el actor en la emisión matutina de Sale el sol.

Aseguró que esta noticia sorprendió a todos, tanto al público como a los actores de los programas. “Aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum, ya se acabó, lo sacaron. Fíjate que yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero. No me toman en cuenta, nunca me han tomado en cuenta; pero eso sí, la figura que más se vende es la de Quico”, reveló el actor que a principios de la década de los 80 se enfrascó en una disputa legal con el creador de la serie por los derechos de ese personaje.

Luego del final de las transmisiones de los programas de Chespirito, el actor indicó que esto no afectará de manera significativa su actual situación financiera, pese a que ya no recibirá regalías. “Son regalías de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes), o sea, los que interpretamos a los personajes, en ese aspecto sí, y también en Argentina obtengo regalías por la misma razón, pero son muy pocas, la verdad son muy pocas, no afecta tanto”, explicó Villagrán.

Otros de los actores de la serie también fijaron posición sobre la salida del aire de la serie, como es el caso de Florinda Meza. “¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa de Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Édgar Vivar explicó que Chespirito cedió los derechos de sus personajes a Televisa hasta el 31 de julio de 2020.

Dijo además que Televisa no ha querido o no ha podido llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito, encabezado por los hijos del comediante, para renovar los derechos, y esa fue la razón por la que este fin de semana dejaron de emitirse en todo el mundo los programas.

