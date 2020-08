Mira cómo se ve Norkys Batista cuando no abusa del photoshop

View this post on Instagram

Como me muestro y realmente estoy… Y como ustedes quisieran verme… LO SIENTO, MI REALIDAD ES LA DE LA IZQUIERDA… OJO, desde el 1er de Julio ME ESTOY OCUPANDO… Y siiii, no era de hacer Dietas, me encanta comer esa es mi verdad, porque como me encanta una empanada caliente y crujiente uuufff, y ni hablar de un pabellón criollo, o una hamburguesa, pero saben que???? ME LO DISFRUTÉ SIN IMPORTARME NADIE… Ahora bien, estamos más de 130 personas haciendo el #RetoMachete #TuMejorVersionEn30Dias donde TODOS estamos siguiendo al pie de la letra el plan alimenticio q nos puso nuestro @coachjuanbolivar según nuestro peso, estatura, medidas, y edad a cada uno, y el GANADOR SE LLEVARÁ 1000$ PATROCINADO POR MI GENTE DE @storefit Y lo mejor es que estamos comiendo DELICIOSO, BALANCEADO, SIN SACRIFICIOS, nada de pasarla mal, al contrario, comemos, proteínas, carbohidratos, vegetales, frutas, meriendas y grasas, 😱🙏🏼 1era vez en mi vida que me estoy disfrutandooo hacer dieta quedando satisfecha y sin ansiedad durante el día😬💪🏼 donde por supuesto TODOS estamos tomándonos nuestros suplementos de #MyCellulost #myfastburner y el #detox de @STOREFIT para desintoxicarnos de tantas porquerías sobretodo los refrescos q estuvimos consumiendo😭 Y como soy HUMANA, también puedo engordar y no pasa nada, ya consciente del descuido, asumí el Reto con absoluto COMPROMISMO COMO LO HAGO CON TODO LO Q HAGO EN MI VIDA🙏🏼 Asiii que NO SE SIENTAN MAL, y Toma acción… “NADA SE PIERDE, TODO SE TRANSFORMA”… Están viendo las 2 fotos verdad? Bueno pues te cuento que asiiiii HAY MUCHA GENTE ENGAÑÁNDOTE, asi que NO CREAS TODO LO Q DICEN O TE MUESTRAN, y NO SÓLO HABLO DE CUERPOS, no, hablo de MENTIRAS DE TODO TIPO… ENFÓCATE Y SIGUE ADELANTE, NO DEJES QUE TE DISTRAIGAN… Vamos por nuestras Metas, vamos a buscar que nos Inspira, y sigamos sus pasos, la gente buena NO DAÑA, la gente Buena TRABAJA EN POSITIVO, la gente EXITOSA, NO SE DISTRAE… Gracias mi @manuelhlife por la foto Original SIN RETOQUES NI FALSEDAD… Aunque les digo q la foto que tiene #Photoshop me INSPIRA❤️ Voy por ella💪🏼 QUIEN MAS [email protected] SIN DEJARSE DISTRAER??? #NorkysBatista