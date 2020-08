Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 7 de agosto de 2020

Fuente: Noticias al Día y a la hora

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 7 de agosto 2020.

ARIES

Tienes un don, querida Aries, que te puede beneficiar mucho en tu carrera profesional y es que posees una visión de futuro diáfana.Aprovéchalo a diario porque no es muy corriente encontrarlo en alguien que además tiene una buena dosis de sentido común que, como dicen, es el menos común de todos los sentidos.Utiliza tu pensamiento lógico en las situaciones de conflicto y acertarás siempre. Hoy mismo puedes verte en situación de probar cómo funcionan tus decisiones a diario por un tema que se planteará en tu trabajo. No tengas miedo a avanzar, decidida Aries, es el momento adecuado.En el amor, es probable que hayas decidido permanecer algún tiempo sola para dar prioridad al trabajo. Hoy mismo ya va siendo el momento de empezar a abrirte al mundo y conocer nuevas personas con quien entablar una relación seria.

TAURO

Un posible error o retraso en el trabajo diario, nativa de Tauro, propiciará hoy que alguien con mucha más experiencia te ponga al corriente en determinados aspectos que no dominas.Será una gran lección y deberías agradecérselo de algún modo. Se trata de una persona con un buen fondo que te puede ayudar mucho.Invítale a tomar un café y ten una charla, será algo muy positivo y ganarás un amigo. Sé sincera con esta persona y confíale los temores que tienes respecto al tema laboral porque te mostrará el camino adecuado.En el ámbito sentimental, querida Tauro, hoy puedes descubrir que tu chico ha estado engañándote. De hecho lo sospechabas pero no querías admitirlo. Ahora ya no tienes excusas para disculparle a diario. Aléjale de tu vida aunque te cueste porque no te conviene nada.

GEMINIS

Cuando detectas que algo o alguien puede causarte daño, nativa de Géminis, en lugar de afrontarlo, a diario cierras los ojos como si no viéndolo no fuera a ocurrir.Te has llevado ya más de un batacazo por esto. Planta cara a las situaciones difíciles, aprenderás mucho con ello y además te harás más fuerte.Hoy puedes tener una bronca con una persona que ha hecho ciertos comentarios sobre tu familia. Defiéndeles a capa y espada, familiera Géminis, planta cara a esta persona y no toleres que siga hablando por ahí a diario de tu gente.La sorprenderás con esta actitud y conseguirás tu objetivo. En el amor, no caigas en las redes de alguien que no tiene intención de tener algo duradero contigo, que es lo que tú deseas. Este chico que te ronda busca sólo un poco de diversión.

CÁNCER

Te ronda hoy por la cabeza la idea de dar un giro radical a tu vida en muchos aspectos, estresada Cáncer, también en el profesional.Estás pensando quizá en un trabajo más creativo, que te permita dar rienda suelta a diario a tu imaginación desbordante. La verdad es que te podría funcionar muy bien porque tienes grandes ideas y además muy originales, pero todavía no es el momento.Para no tener que sufrir, Empieza desde hoy a ahorrar algún dinero que te permita ir tirando a diario mientras tu nueva ocupación no dé sus frutos. Si te preocupas por el tema económico toda esa inspiración puede desaparecer absorbida por los problemas.Por eso es necesario que te asegures la jugada, insegura Cáncer. Ve madurando la idea, es buena. Y confíale estos proyectos tu amor, que es quien mejor puede comprenderte y apoyarte.

LEO

Te estás haciendo hoy pequeña, nativa de Leo, ante las novedades del trabajo, en lugar de crecerte y demostrar a todos que eres capaz de resolver lo que sea a diario.Cambia de actitud o no conseguirás progresar en este ámbito. Ponte manos a la obra cuanto antes, no te pienses tanto las cosas. En el ámbito sentimental también te ves afectada.Es probable que hayas conocido a alguien y que no logres apartarlo de tu mente, apasionada Leo. Piensas tanto que ves problemas donde no los hay. Despéjate hoy, piensa en otra cosa y espera que él te llame o que contacte contigo.Si no lo hace quizá no es la persona que crees. Si tienes pareja, no te hagas películas que no tienen que ver con la realidad de diario. No dejes que la mente te traicione.

VIRGO

Tu jornada laboral se plantea hoy un poco movidita, tranquila Virgo. Puedes tener ciertas diferencias con un compañero o compañera, o puede desencadenarse una discusión.Sin embargo, si a diario sabes tomarte las cosas con madurez, podrás reconducir la situación y acabaréis encontrando un punto en común.Con esta persona puedes lograr grandes cosas en el futuro, porque es capaz de decirte a la cara lo que piensa y lo que cree que está equivocado. Te conviene alguien tan sincero a tu lado, querida Virgo, porque normalmente sueles rodearte de personas que te hacen descaradamente la pelota y tú acabas creyéndolas.Si hoy sientes tensión en la zona de la nuca y parte alta de la espalda, recuerda que los estiramientos son milagrosos para aliviar las contracturas musculares que se crean por la tensión y el estrés diario.

LIBRA

Tu creatividad parece que hoy no se ha levantado de la cama, nativa de Libra. Puede que lo notes en el trabajo, donde te costará más que a diario encontrar las soluciones adecuadas.No te fuerces porque la inspiración llega cuando quiere. Lo mejor que puedes hacer es salir a la calle en cuanto puedas, respirar a pleno pulmón, caminar o ir a un lugar donde te sientas cómoda.Deja vagar la mente, nativa de Libra. Tómate un café o un refresco viendo pasar la gente. Te asombrarás de ver la cantidad de ideas que vienen a tu mente.A nivel sentimental, estás dejando pasar una oportunidad de oro. Hay alguien que tiene sentimientos muy intensos hacia ti, pero tú intentas ignorarle. Estás en un error. Dale la oportunidad que te pide a gritos a diario.

ESCORPIÓN

Estás ahora en un período emergente de tu vida, nativa de Escorpio. Empieza a quedar atrás una etapa en que lo has pasado realmente mal, pero estás viendo ya a diario la luz al final del túnel.También está desapareciendo hoy esa sensación de vacío y de nuevo te empiezas a ilusionar con ciertos objetivos que no lograste alcanzar.Estás en el momento adecuado para reanudar la lucha y conseguirlos. En el ámbito sentimental, exigente Escorpio, si llevas un tiempo hablando con alguien y te propone iniciar una relación, hoy no le pongas tantas pegas.Ya habéis pasado un período prudencial y es un buen momento para experimentar a diario qué pasa si le aceptas como pareja. Este chico encaja muy bien contigo y puede ayudarte a superar ciertos fantasmas del pasado que no consigues sacarte de encima.

SAGITARIO

La diferencia de opiniones que tienes con alguien de tu entorno laboral, nativa de Sagitario, no es excusa para que hoy te columpies en el trabajo.Estás rebotada y tu forma de demostrarlo es bajando tu rendimiento. Este sistema no te va funcionar. Lo único que conseguirás es que pasen de ti y que crean que no eres capaz de hacer lo que se te pide a diario.Demuéstrales tu capacidad e intenta arreglar las diferencias. Trabajarás mejor en un ambiente cordial. Hoy es tu día de suerte en el terreno económico, afortunada Sagitario, es probable que alguien te pague una deuda.En el amor, has conocido a una persona que te interesa, pero tus miedos te tienen paralizada a diario, incapaz de dar un paso. Espabila o puedes perder a alguien que aportaría mucho a tu vida.

CAPRICORNIO

Puedes verte hoy envuelta en una situación que te costará de digerir, sensible Capricornio. Tal vez a diario estás esperando un reconocimiento en el trabajo pero será otra persona la destinataria de ello.Es normal que de entrada te sientas decepcionada, herida o incluso furiosa, pero no es aconsejable que intentes demostrar nada.Procura tomártelo con deportividad, intentar que se te pase cuanto antes el mal rollo y seguir esforzándote por lo que deseas. Aunque tengas la tentación de compararte con esta persona, no lo hagas bajo ningún concepto, inteligente Capricornio.Tú eres única, tienes tu propia forma de hacer las cosas y has de confiar a diario en que conseguirás alcanzar tu objetivo. En el amor, si crees que no estás preparada para iniciar una relación, no tengas en vilo a la persona que está interesada en ti.

ACUARIO

Hoy te espera un gran día, nativa de Acuario, si tienes un negocio o una tienda. Harás una venta o cerrarás un trato con alguien que te traerá grandes beneficios en el futuro.Haz la diario lo que te dicte tu sexto sentido y no escuches a nadie más. Últimamente estás demasiado pendiente de lo que opinan los otros, aunque ésta no es tu naturaleza de Acuario.Ahora tienes que recobrar toda tu seguridad y aplomo. Estás pasando por un buen momento y has de mantenerte así durante mucho tiempo.A lo largo del día una persona cercana puede sorprenderte con un detalle que te hará mucha ilusión. En el amor, la persona que tienes al lado está dispuesta a darlo todo a diario por ti, aunque no parece que te hayas dado cuenta o que pases de él.

PISCIS

Si hoy en el trabajo te hacen alguna indicación sobre una cosa que estás haciendo mal a diario o que podrías hacer mejor, susceptible Piscis, acéptalo de buen grado.No te pongas a la defensiva y empieces a discutir o a excusarte. Agradece la indicación porque te evitará tener que repetirlo desde el principio.No te lo tomes como algo personal porque sólo conseguirás crearte fama de respondona. A nivel sentimental, intuitiva Piscis, si estás en una relación de pareja, quizá has observado a diario que tu chico lleva tiempo más callado que de costumbre. Intenta averiguar los motivos, tal vez tiene un problema que no se atreve a contarte.Y si eres de las Piscis con el corazón libre, hoy alguien ajeno a tu vida te proporcionará el contacto de una persona que se interesa por ti. Atrévete a explorar esta opción.

