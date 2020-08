Columna Alfredo Millán: El Mensaje Bernabé a Morel y Alfredo (Agosto 08)

Les voy a tirar este dato, es lo último que la Asociación Mundial de La Salud ha dictaminado sobre el ácido fólico ¿Para qué sirve ? Sus funciones son amplias y beneficia a hombres y mujeres de cualquier edad, protege las células sanas, previene un tipo de anemia, contribuye a controlar la hipertensión, interviene en la formación del sistema nervioso, es beneficioso para el tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia, reduce las probabilidades de padecer cáncer de colon, cáncer de cuello uterino y, en algunos casos, cáncer de seno** Sinceramente a mi no me cogió de sorpresa la Renuncia del Rector del CNE, Simón Jimenez, el que tiene dos dedos de frente en política ha podido darse cuenta de ello, ese señor estaba como decían, cuando uno estudiaba el Derecho Romano, los Romanos, de Capitis Di Minucio, es decir, capa caída, y andaba buscando como poner su nombre en el tapete, algo así decía el Maestro Jóvito Villalba, cuando el estaba muy disminuido, lanzaba uno de esos aletazos, en una oportunidad sorprendió a los venezolanos, con esta frase “AQUÍ VA A PASAR ALGO”, bueno, de inmediato corrió la voz como reguero de pólvora, eran tiempos de Betancourt su adversario de siempre y al tiempo le respondió Betancourt y dijo este alfeñique no se cansa, es un cadáver insepulto.**Muy buena la disertación del nuevo Secretario General de Los Adecos, Bernabé Gutierrez en el programa de Kiko, diciendo que eso que andan pregonando algunos de la denominada Oposición Centro Derecha, de no ir a votar en las elecciones del 6 de Diciembre, no es más que una farsa, e inclusive cuando se le preguntó sobre los 4 Gobernadores (anótese el de Nueva Esparta) manifestó que ellos, excluyendo a la del Táchira, tendrían que venir a él, porque ellos van en la búsqueda de la reelección y sino tienen la tarjeta Blanca, ¿Cómo demonios van a ir?, por lo tanto esas piezas vendrán y en cuanto a que a la Gobernadora la había expulsado el grupo contrario del Factor o Poder Democrático. dijo que ellos no tenían autoridad moral ¿Qué tal? Por eso le mandé un mensaje al tocayo y le dije “Bernabé te lanzó una tacarigua”, y para los que no configuran esta palabra, significa “tabla de salvación”**Otro que veo bastante favorecido con esta nueva decisión sobre los partidos AD, y Primero Justicia, es el candidato a Gobernación del Estado Morel Rodriguez, él es de la vieja guardia de Bernabé Gutierrez, por otro lado está muy amalgamado a COPEI, y como estás organizaciones cambiaron de jefes o representantes, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, nada raro es esa combinación con el Catire Carpio, lo veo venir, así es que toda esa gente que expulsaron de AD, entre ellos el Ing Oscar David, lo veo correr para donde está el caudillo; así es que la pelea se le haría más fácil al líder Morel, porque a mi manera de ver, el tercio sigue siendo un líder, sino es cierto ello, aun con el Coronavirus, no dejó de presentarse en el funeral de TEBO, un tercio querido en San Juan Bautista, bueno la gente que estaba allí, se pararon, como en los buenos tiempos de Morel, a saludarlo y le decían “¿Cuándo volverás?, así son las cosas como dijese el Chivo Negro que en paz descanse**Me gustó mucho el artículo de la Dra Ana Julia Jatar, sobre las mujeres al poder, diciendo ella que en los Paises donde gobernaban las mujeres, la Pandemia estaba reducida a su máxima expresión, entre ellos Noruega, Dinamarca, Alemania, Islandia, Finlandia, Nueva Zelanda y Taiwan, queriendo decir que desde el primer momento en que se hizo pública esa enfermedad, esos Paises lejos de estar perdiendo su tiempo en politiquerías baratas, se dedicaron a aplicar mecanismos para atajar el mal y ahí está el resultado, esas son a mi manera de ver las que dominarán el mundo**He lanzado al aire una de esas proposiciones para aquellos hombres y mujeres independientes que habitan este terruño golpeado por la Pandemia, y donde nuestros bolsillos han sido escamoteados, ahora trabajamos más que cuando nos graduamos, y vivimos en un estado de ansiedad y de angustia, ojala el hambre no nos aniquile antes de que se acabe este flagelo, que es lo que se puede llamar La Tercera Vía, nombres de personas que nunca los partidos políticos les han dado oportunidades para encabezar o ir a formar parte de una Curul en La Asamblea Nacional y mira que tenemos Valores en cuanto a capacidad, y méritos por demás, vayan pensando, que ya los asomaré** COMUNICADO DEL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA Y DE SU CAPÍTULO ESPAÑA, EN RECHAZO AL INCONSTITUCIONAL PRONUNCIAMIENTO DE SUPRIMIR LA CAPACIDAD DE PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS AL CERCENAR SUS CAPACIDADES TRIBUTARIAS, CONTENIDO EN LA DENOMINADA SENTENCIA SC N° 78-2020 DEL 7 DE JULIO DE 2020. CONSIDERANDO.1.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Constitución, la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado, de lo que deriva que tanto los estados como los municipios tienen personalidad jurídica propia, y, por consiguiente, la potestad para gestionar las materias de su competencia, y una potestad tributaria autónoma, conforme a la cual, pueden crear, recaudar e invertir sus propios ingresos (artículo 168 constitucional). Y SIN EMBARGO una Juez le dio un amparo a un contribuyente para que no pagase los Tributos ¿Qué tal?

