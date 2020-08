Ahora La advertencia de @DanteRivasQ a los que hacen fila, en Margarita para gasolina.

REPORTE CONFIDENCIAL . El designado como «protector» de Nueva Esparta por Nicolás Maduro, anuncia estar haciendo un recorrido por las estaciones de servicios que, en algún momento, abrirán con tarifa internacional al publico en general.

Es tal la demanda por gasolina, y la convicción de que no hay reposición en el futuro inmediato, que los dueños de vehículos se agolpan a cualquier hora, en cualquier sitio.

Rivas ha lanzado dos tuits sobre el tema:

En la estación Maneiro ya están haciendo cola. No abriremos esa estación esta semana. Se los advertí no hagan colas. No pierdan su tiempo. Me voy a dar una vuelta por las otras estaciones internacionales si veo colas tampoco las abriremos.

Y otro:

En 2 días d esta semana se abrirán las internacionales para atender por grupo de placas. El mismo día q corresponda la atención se hará la publicación bien temprano de las estaciones q se habilitarán y las placas q se atenderán. No haga cola días antes ya q perderá el tiempo.