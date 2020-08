Le dispararon a actor en el rostro para robarle el teléfono (Imágenes)

El actor colombiano Mauro Bastidas, quien interpretó a ‘Pvc’ en la novela ‘Tres milagros’ de RCN, dialogó con el programa ‘La Red’, de Caracol TV, donde contó cómo pasó el incidente donde recibió un disparo en el rostro.

Bastidas relató a ese programa que ese día, el pasado 30 de julio, salió de su casa porque necesitaba recoger unos artículos de un almacén para hacerles propagan por medio de sus redes sociales, pues esa es la manera en la que trabaja en medio de la pandemia del coronavirus.

El actor explicó que un amigo lo acompañó a recoger los artículos: “Mi amigo se estaba demorando mucho y el carro que yo tengo no tiene aire acondicionado, el calor era impresionante y por eso tenía el vidrio abajo. “Esto llamó la atención, unas manillas y el iPhone en la mano, pero pensé que no me iba a demorar”, relató al mismo medio.

Luego, según el relato del vallecaucano a ‘La Red’, el delincuente que le pegó un disparo en la cara se le acercó y trató de raparle el celular, pero él se negó, por lo que ahí sacó la pistola.

“Me pegó en la boca (con la pistola) y cuando me quita el celular, me dice que le pase las manillas. El man pensaría que iba yo iba a reaccionar o algo y me lo pegó de una (el disparo en la cara)”, detalló Bastidas en el programa de Caracol TV.

“Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Me disparan y yo me salgo por la ventana del carro, no sé porque me salí por la ventana, esa fue la reacción mía. Todo son milésimas de segundo. Yo lo que tengo en mi cabeza es decir: ‘Me mataron Dios mío, mi hija, mi hija’”, agregó Bastidas.

El actor Mauro Bastidas manifiesta que el atraco fue en cuestión de segundos, detallando segundo a segundo el incidente que lo dejó con la cara herida.

Afortunadamente para el actor de ‘Tres milagros’, dentro de la tragedia que sufrió, la pistola que usó el delincuente era un arma traumática y no una 100 % real.

Según explicó el actor al magacín de chismes, ese tipo de arma con la que lo agredieron dispara una bala de caucho, en vez de una de plomo.

Por último, Mauro Bastidas narró a ‘La Red’ que después de unos segundos en que todo se le puso negro,reaccionó y manejó hasta el Hospital San Juan de Dios, que estaba cerca.

Allí, postrado en una camilla, fue donde grabó el crudo video que daba la noticia de la agresión de la que fue víctima por robarlo. Bastidas expresó que se grabó en esas condiciones para meter presión a los medios de comunicación y las autoridades.

LAS IMÁGENES: