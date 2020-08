“Sin duda me interesa mucho dirigir a Nicaragua»

Francisco Ramírez ha escuchado que su nombre suena para dirigir a la Selección de Futbol de Nicaragua, pero no ha tenido ningún contacto con la federación. «Tampoco he hablado con mi agente», asegura Paco, como lo conocen en el futbol mexicano. «Así que no veo mucho el caso de hacer declaraciones sobre eso, porque ya me ha pasado que al final no se da nada, prefiero esperar».

Puede interesarte: Carlos Restrepo: «Nicaragua ha ido creciendo futbolísticamente y sería bonito seguir ayudando»

El técnico mexicano es el candidato más experimentado al puesto de seleccionador nacional. Paco quedó campeón con los Dorados en la Copa MX del Apertura 2012 y ha sido asistente técnico de Sven-Goran Erickson en la Selección para la Copa Confederaciones Alemania 2005 (4 lugar) y en la Copa del Mundo Alemania 2006. Además técnico de las Chivas. ¿Es posible que a usted le interesa dirigir en futbol desconocido como el nicaragüense?

«Sin duda me interesa mucho dirigir la Selección de Nicaragua, es una vitrina importante para cualquiera en el futbol Norteamericano, es un escenario que te va exigir para lograr resultados y objetivos importantes. Tengo un recorrido largo en dirección con (Ricardo) Lavolpe y en la Copa del Mundo con Erickson y eso me avala en la posibilidad», señala el mexicano.

Paco asegura que conoce un poco del futbol nicaragüense. «Sé que hay muchos mexicanos ahí trabajando en equipos y la Liga», apunta. «También he tenido relación con Juancito (Juan Barrera), lo he visto en algunas Copa Oro porque he querido traerlo al futbol mexicano y no se ha podido dar. Hace algunos años tuve el privilegio de llegar a Nicaragua para escautear un partido contra San Vicente y he tenido algunos contactos para dirigir un club».

El entrenador azteca señala que visto algunos partidos de Nicaragua y sabe del crecimiento en los últimos años. «No solo el nicaragüense, en el futbol mundial se han acortado las distancias. Cada vez hay jugadores nacionales que militan en el extranjero, que le permite hacer crecer los equipos. Sé que algunos han salido de Nicaragua y también en Centroamérica y en México, y eso beneficia a las selecciones».