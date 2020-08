Columna Alfredo Millán desde Margarita #10Agosto

Creía que Margarita estaba fuera de la pelea política, y esa cantidad de calamidades, como falta de agua, atracos, homicidios, falta de energía eléctrica, gas, hay hermano GAS, porque aquí, antes cuando tiraban un Cohete en Caracas, llega el sonido a los tres días, era el último estado del País en enterarse de lo malo que sucedía en La Capital y otros estados, siempre había gasolina y nos ufanábamos de ese servicio, mientras que en Caracas y el resto del País las colas eran infernales, pero ahora no, ayer después que el bendito Protector Dante Rivas anunció que este Lúnes, les tocaba a los propietarios de carros particulares, llenar sus tanques, ¡ay, mamao! Pa que les cuento, ¡imaginate Maduro! A lo mejor tu no sabrás nada de eso, porque esa es otra, tienen la habilidad de pintar las cosas de otro color, pero déjame decirte algo, tu que muy poco conoces a la Isla de Margarita, éste enviado como Protector, distinguió pocas Bombas o Estaciones de Servicio que se encargarían a partir del Lunes, serían surtidas y por nombrarte alguna de ellas, a manera de ejemplo, la que está en el Mero Centro de Porlamar, que llaman la Bomba Miranda, otras la conocen como la de Euripides, la cola, cuando pasé en la mañana 8 a.m, y eso que le correspondía a tres números o terminales de la placa, su largometraje era de dos Kilómetros aproximadamente, pasaba frente al Banco Bicentenario, seguía hacía el Hospital, luego pasaba a la calle San Rafael, y al pasar de nuevo en la tarde a eso de las 4 pm, el marcaje que tenían los carros, me refiero a la identificación que le colocan los de la Chamba Juvenil, en el Parabrisas, pude ver el último con el Nro 701, o sea, que todavía desde que estaban surtiendo desde las 8 a.m, quedaban esa cantidad de vehículos, ¿Cómo diablos podían terminar de surtirlos?, si la orden es hasta las cinco de la tarde. ¡Entonces!, Presidente, ojala alguien te haga llegar esta columna, porque déjame decirte una cosa, Chavéz las leía, como muchas de otros periódicos, por eso era que no le metían cuentos, en anterior oportunidad le decía Presidente Maduro, que dejara esa organización, al Vicealmirante WECENLOSKI, porque la protesta y la calentera del pueblo contra el Protector es de padre y señor y no es que esté hablando mal de él, sino que hay cosas que deben estar en manos de gente con más punch o autoridad.** Otra calamidad que está volviendo a Margarita y que la había controlado el Gobernador Mata Figueroa, era los de las Invasiones a los Terrenos , casas y apartamentos, ahora, resulta que de nuevo están surgiendo, por allí denunciamos una de esas Invasiones ante la Fiscalía, sobre un Apartamento de esos de alta monta, ubicado en un Sector Privilegiado, llamado Terrazas de Guarame, desde el Siete de Julio del 2020, y es a la fecha que no le han dado inicio al procedimiento, con decirle que el invasor tuvo el cupé de mandar a ponerle rejas a la puerta del apartamento, sin ese señor tener un Contrato de Arrendamiento o poseer el título de propiedad sobre él, ¿que tal?**A los políticos puedo significarles que en Margarita está muy encontrada la situación entre los que propagan el que no se deba ir a votar y los que apuestan a ello, creo sinceramente que es más el número de los que si quieren participar a los que no lo quieren hacer, y al respecto he dicho que se van a imponer los nombres de hombres y mujeres que no forman parte de ningún partido o que habiendo formado parte de ellos, se han separado y se han anexado a la condición de Independientes, Nada que ver con partidos, y me han llegado nombres que no es que ellos me los hayan dado, sino que el mismo pueblo los vería con buenos ojos como candidatos a ocupar una curul en La Asamblea, por ejemplo KIKO ENCINAS el es Abogado egresado de la Sorbona de París y en su oportunidad fue Fiscal ante la Extinta Corte Suprema de Justicia, Ing Marcos Caputo, un tremendo servidor público quien ha sido parte integrante y constructor del desarrollo de Margarita, sabe lo que a este estado le hace falta; El Dr Luis López Marcano, dedicado al ambientalismo ha sido en otras oportunidades candidato a la Gobernación del Estado, un personaje bien preparado; Dr Pedro Arévalo Semprum, hijo de una excelente Dirigente y Senadora margariteña, Betty de Arévalo, y el actual Presidente del Colegio de Abogados de Nueva Esparta; el Colega, Dr Rafael Angel Velásquez, anclado en San Juan Bautista, especializado en Administración Pública; Dr Wigberto Sanabria, abogado con varias especialidades en Administrativo y Derecho Civil, un gran servidor público; Dr Robert Mendoza, viene de ejercer la función de Fiscal del Ministerio Público en Margarita, capaz y competente, hombre joven y de buenos principios y así seguiré llenado estás páginas de hombres y mujeres (me faltan) que harían un gran trabajo por este Terruño, no como otros que han sido designados por los partidos políticos, salen y se olvidan de esta tierra.

