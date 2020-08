Tini, Yatra, Becky G y otros famosos revelan sus locuras de juventud

Becky G, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Tini, Carlos Rivera, Joss Favela y otras estrellas revelaron a Efe cuáles fueron sus mayores travesuras o locuras de jóvenes y cuál es para ellos la fuente de la eterna juventud.

Las estrellas, muchos con la esperanza de ganar este jueves uno de los galardones que se entregarán en la ceremonia de los Premios Juventud en Miami, se entregaron a los recuerdos contando anécdotas que incluyen vacas multicolores y tatuajes hoy borrados.

También hay más de una aventura que pudo terminar en una tragedia y otras que pudieron acabar con sus carreras.

Ricky Montaner, quien con su hermano menor conforma el dueto Mau y Ricky, recordó que su pasión por las patinetas terminó abruptamente cuando tuvo una terrible caída en una de las rampas que él mismo construía.

«Me di una matada tan fea que nunca más quise subirme a una», indicó al hablar de la locura de la que más se arrepiente.

«Nosotros íbamos de vacaciones a una finca que tenían nuestros papás y vivíamos haciendo desastres. Uno de ellos fue dejar a una vaca multicolor, después de organizar una pelea con pistolas de ‘paintball’», indicó Mau.

«Fue muy horrible, eso no se hace», reconoció el artista, quien estrenará con su hermano su más reciente sencillo “Papás” en el escenario de Premios Juventud, que tendrá lugar en el Hard Rock Hotel, situado en la ciudad de Hollywood, unos 20 kilómetros al norte de Miami.

Otro que asocia el dolor de la juventud con los animales es el cantautor mexicano Joss Favela, cuya mayor locura casi lo manda al hospital.

Estaba en «el rancho de mis papás y me subí a un caballo que no era el más adecuado para mí y no hice caso al tomar un trayecto que me dijeron que evitara», indicó el artista.

«Llegó un momento en el que me caí, pero quedé con un pie atascado en el estribo y me arrastró por un rato hasta que quedé en el suelo», contó sobre este incidente por el que por «mucho, mucho tiempo» sufrió fuertes dolores de espalda en silencio.

Tatuajes y cirugías

La cantante argentina Tini ya se deshizo de su mayor travesura. La joven se hizo dos tatuajes en una escapada con sus amigas en Argentina.

«Uno fue una manito haciendo el símbolo de la paz y el otro fue detrás del cuello», reveló.

Han pasado cinco años desde entonces y hoy en día no tiene ninguno de los dos, aunque sigue siendo superfanática de los tatuajes y lleva varios.

«Yo creo que es válido cambiar y reconocer que lo que en un momento te identificaba, ya no lo hace y evolucionar», subrayó la artista.

Alejandra Guzmán, quien lleva más de 30 cirugías para corregir los efectos de un implante con polímeros para aumentarse las nalgas, afirma que esa fue su peor locura.

«Yo casi morí por eso. He pasado mucho dolor y cuento mi historia para que otras chavitas no hagan lo que yo hice», indicó la jueza de «La Voz USA», que espera este domingo llevarse el trofeo durante el programa final.

La cantante estadounidense Becky G, en tanto, se describe como «la mamá» de sus amigos: «cuando salimos soy yo la que siempre les estoy diciendo lo que no deben hacer”, contó y por eso sus locuras no pasan de una noche con «un traguito de tequila» que no ha debido tomar.

Locuras laborales

Carlos Rivera reconoce que sus locuras le han salido bien. La primera fue presentarse en la edición mexicana de La Academia en 2004 “sin padrinos” o más apoyo que su talento. Ganó y es uno de los pocos artistas salidos de ese tipo de concursos que ha logrado una carrera internacional.

«Aunque no era tan chavito (jovencito), creo que una locura más grande que esa fue cuando en 2015 luché contra mi empresa discográfica para que sacaran mi disco ‘Yo creo’, tal y como estaba. Cuando lo presenté en una reunión me dijeron que no servía y que tendría que hacer uno nuevo. Me tocó defenderlo y sabía que eso podía terminar mi carrera, pero yo creía mucho en él», admitió.

El álbum logró certificación de Disco de Oro en México, en menos de un mes, y recibió por segunda ocasión el Premio Dial en España por Trayectoria Musical. Además, le abrió la puerta a Disney, donde fue el intérprete en español de “Recuérdame”, la canción principal de la película “Coco”.

Por su parte, el artista italiano RUGGERO recordó que durante el último concierto de la gira musical de la serie de Disney Channel «Violetta» organizó con el elenco esconderse de los productores a la hora de comenzar el espectáculo.

«Era solo para darles un susto, pero nos quedamos encerrados allí por 40 minutos. Fue terrible», recordó.

Para Yatra, la locura principal es la que tiene en mente y tiene que ver con sus amigos Mau y Ricky a los que prometió devolver el «disgusto» de que le hubiesen «destrozado» el camerino en febrero, durante los Premios Lo Nuestro.

Con una sonrisa en los ojos, tras la máscara que llevaba en los ensayos de los galardones, el artista colombiano afirmó que «es el espíritu alegre y juguetón el que nos mantiene jóvenes, más allá de la edad. Ese es el secreto de la eterna juventud». EFE