Dip. Aranguren: Maduro no puede obligar a médicos trabajar con inseguridad.

REPORTE CONFIDENCIA Las condiciones de inseguridad que muestra el sector médico dejan claro el talante de incapacidad, ineptitud y negligencia mostrado por el régimen de Nicolás Maduro ante la realidad del covid – 19 en nuestro país y en particular en Nueva Esparta, donde la situación se agrava con la decisión política de designar una persona no apta para dirigir el Hospital Luis Ortega de Porlamar. Así lo expone el Dip. Antonio Aranguren, destacado profesional de la salud neoespartana y dirigente del partido Primero Justicia, quien nos presenta una visión contextualizada de la realidad que vive este sector en nuestra región y que se replica en el país.

En primer lugar destaca la condición salarial que presenta el médico venezolano cuyo ingreso no supera los 12$ mensuales, según las últimas asignaciones del régimen que corresponden a profesionales con el mayor escalafón. El doctor Aranguren señala que esto no alcanza para comprar alimentos y los pagos de la canasta básica, generando condiciones de desnutrición dentro del mismo gremio de salud; A esto se le suma lo que ocurre en el Hospital Luis Ortega de Porlamar, cuando es designada una Lic. En educación preescolar como directora de la institución. Por si fuera poco las condiciones de inseguridad por falta del material biomédico que deben utilizar para laborar. Todo esto genera condiciones insostenibles que impiden a los profesionales cumplir con la noble misión de salvar vidas.

“He conversado con el equipo médico del Hospital y les he informado que no están obligado a laborar en estas condiciones – Señala el doctor Aranguren –. Se está contraviniendo el estamento legal y los profesionales tienen derecho no solo a la protesta, sino a realizar acciones todavía más contundentes, como la de renunciar porque quedarse y aceptar esta imposición seria convertirse en cómplices. Tendrían que recibir órdenes de quien no está preparado para conducir los destinos de la salud”.

Así mismo explica que la condición del Covid-19 en Nueva Esparta tiende a incrementarse porque se habla de la suma diaria de 14 casos y aunque las cifras son poco creíble, deben ser consideradas para entender que resultan preocupantes porque nuestro estado cuenta con la menor densidad poblacional del país. En los ambulatorios las condiciones de salud del propio personal médico también son delicadas, se habla de casos como Villa Rosa donde el personal adscrito estaría afectado de Covid en un 50%.

“Si no se garantiza la seguridad de tu persona, de tu vida y por ende pones en riesgo a tu familia, el profesional no está obligado a desempeñarse allí y mucho menos si le colocan a todas luces incompetentes e incapaces en cargos claves” dijo Aranguren.

Alerta también el doctor que no existe tratamiento para el Covid-19, nada esta aceptado totalmente en este momento, las vacunas están en proceso de implementación, ningún antiviral a demostrado ser efectivo, por eso lo que sigue siendo imprescindible es la prevención, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos. La gente debe responsablemente usar el tapabocas y evitar las aglomeraciones o grupos. El régimen ha demostrado que tiene los recursos para comprar maquinas electorales o carros nuevos. pero no destina el dinero necesario para atender la pandemia, lo que obliga al margariteño a tomar mayor precaución para evitar el contagio. Finalmente señaló que el Presidente Juan Guaido ha estado haciendo grandes esfuerzos para que llegue ayuda humanitaria y material biomédico para algunos hospitales pero resulta insuficiente y es Nicolás Maduro y su camarilla los que tienen la mayor responsabilidad en cuanto ocurren en el país con esta situación de salud. Informa el diputado neoespartano que elevo la denuncia a la instancia respectivas, dentro y fuera del país, para que se conozca la realidad en que vivimos.

No te olvides de compartir: Twitter

Facebook

Reddit

LinkedIn

Tumblr

Telegram

WhatsApp