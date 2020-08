Fuerzas americanas encontraron 4 buques iraníes con gasolina en Cabo Verde y los confiscaron

El gobierno de Estados Unidos confiscó cuatro buques iraníes presuntamente cargados con gasolina que se dirigían a Venezuela. Esto luego de un mes de que la administración de Donald Trump presentó una demanda para incautar las embarcaciones por violación de sanciones.

De acuerdo con información brindada por funcionarios estadounidense a WSJ, en el momento de la demanda de los fiscales norteamericanos no estaba claro si Estados Unidos podría tomar el control de los buques, pero actualmente están enrutados a Houston.

“Los cuatro barcos, llamados Luna, Pandi, Bering y Bella, fueron capturados en alta mar en los últimos días y ahora se encuentran en ruta a Houston, dijeron los funcionarios. Se espera que los altos funcionarios de la administración se reúnan con los petroleros en un evento programado para marcar el atraque”, reseñó WSJ.

Los tanqueros Bering y el Bella navegaban en Cabo Verde en el momento en que Estados Unidos presentó la denuncia. Mientras tanto, el Luna y el Pandi emitieron la última señal de radar desde las aguas de Omán hace un mes.

Aunque una de las fuentes consultadas por WSJ no dio detalles de la incautación, comentó que los cuatro barcos fueron tomados sin uso de la fuerza militar.

