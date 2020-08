Marge Simpson responde a asesora de Trump por comparación con Kamala Harris

Escucha esta nota aquí

Una ama de casa a la que se falta al respeto: Marge Simpson respondió este viernes a la asesora del presidente estadounidense, Donald Trump, que comparó a Kamala Harris con el personaje de «Los Simpson».

Jenna Ellis, asesora de campaña y abogada de Trump, escribió en Twitter el miércoles que la compañera de fórmula de Joe Biden en las elecciones presidenciales «suena como Marge Simpson».

«Normalmente no me meto en política, pero la asesora del presidente, Jenna Ellis, acaba de decir que Kamala Harris suena como yo», comenzó Marge en un video en el que aparece en un escenario y publicado en la cuenta verificada de «Los Simpson», también en Twitter.

«(Mi hija) Lisa cree que no lo dijo como un cumplido«, siguió el personaje a quien la actriz Julie Kavner da su voz en inglés.

«Como una ama de casa corriente de suburbio comienzo a sentir que se me falta un poco al respeto», continuó. «Enseño a mis hijos a no insultar… Jenna».

«Iba a decir que no me rompiera las pelotas pero pensé que me iban a poner el pito» de censura, comentó al final ya en su casa.

Harris, invitada el martes a conformar la fórmula presidencial demócrata, es dos décadas más joven que Biden y Trump, y podría atraer a votantes más jóvenes y a las mujeres, en particular a esas de los suburbios que han dejado de apoyar al presidente republicano, según las encuestas.

Trump ha dicho, sin embargo, que «la ‘ama de casa suburbana’ votará» por él como en 2016, prometiendo seguridad y políticas que impidan la construcción de viviendas sociales en esas zonas.

«Los Simpson», con 31 temporadas y 33 premios Emmy, ha hecho parodias de Trump en varias oportunidades e incluso predijo en un episodio en 2000 que Trump llegaría a la presidencia.

