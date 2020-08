😯Barcelona humillado: La devastadora imagen de Messi -🤯Piqué pone su renuncia en la mesa -🥊Andy Ruiz peleará con Chris Arreola

Lo que pasó ayer 😨 1. Devastadora: la imagen de Leo Messi que se hizo viral luego de la humillación del Barcelona Tras el encuentro, se viralizó una imagen en el vestuario donde se ve a Lio totalmente devastado😧 y eso que apenas era el medio tiempo Dato: Tras la derrota 8-2 ante el Bayern Múnich, el futuro del Barcelona es incierto en especial para un Messi que su contrato vence en junio de 2021📝 y ya hay varios clubes que se lamen los bigotes por tener los últimos años de actividad del astro argentino 🤔 2. Piqué llama a una revolución en el Barcelona: “Es una vergüenza, el club necesita cambios estructurales” Piqué dijo este que lo vivido en Lisboa “es una vergüenza” por lo que puso su renuncia sobre la mesa😡 y dijo que “el club necesita cambios estructurales”

Dato: Para liderar la revolución: Mauricio Pochettino es la opción número uno para dirigir al Barcelona🧐 🤗 3. Andy Ruiz peleará contra Chris Arreola: duelo de mexicoamericanos con debilidades muy conocidas El excampeón mexicano de los pesos pesados, Andy Ruiz ya tiene rival para su regreso al ring y se trata del también mexicoamericano Chris Arreola👊 Dato: Este duelo de mexicoamericanos podría asegurar una gran pelea, si cada uno logra combatir sus debilidades; Ruiz a las fiestas🥂; Arreola a la comida🍗 😷 4. Nahuel Guzmán da positivo a coronavirus El guardameta argentino Nahuel Guzmán anunció este viernes que padece el coronavirus, por lo que dejará la portería🥠de Tigres a partir de la quinta jornada del torneo Apertura 2020 de la Liga MX Dato: El mensaje del jugador, de 34 años, se dio poco después de que la entidad con sede en Monterrey anunciara dos positivos asintomáticos en su plantilla🤒 🤨 5. Champions League: Manchester City, favorito pero no inmune ante la “maldición” del Lyon Este sábado el Manchester City de Pep Guardiola enfrenta al Lyon en un partido que podría parecer de trámite, pero aunque la historia no juega en la Champions😯, la verdad es que los Citizens nunca le han podido ganar al equipo francés Dato: En la pasada Champions, el Lyon de Rudi García le “robó” cuatro puntos, ya que en Francia empataron a dos y en Manchester vencieron los franceses por 1-2. La última derrota de Guardiola y el City en Liga de Campeones😵 👎 6. Planes de “Canelo” Álvarez para pelear en septiembre se vienen abajo Por segundo año consecutivo, Saúl “Canelo” Álvarez se quedará sin pelear en el mes de septiembre🤷‍♂️, una fecha muy significativa para él, ya que es cuando se celebra la Independencia de México Dato: En el 2019 canceló sus planes en ese mes, debido a que no encontró un rival a la altura y prefirió esperar hasta noviembre para enfrentar a Sergey Kovalev😑 👋 7. “Peleará dos veces más y después se lanzará para presidente”: Los planes de Pacquiao A sus 41 años, todo parece indicar que el retiro del ring de Manny pacquiao está cerca y buscará triunfar consiguiendo la presidencia de Filipinas👨‍🎓 Dato: Manny Pacquiao ha dividido su tiempo entre estar entrenando de cara a alguna próxima pelea y ser parte de la legislación de su país en su cargo como senador🤵