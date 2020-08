Adrián González debuta con FOX Deportes y pega su primer hit: “Julio Urías es uno de los candidatos para el Cy Young”

En entrevista el «Titán» comenta que será difícil que la temporada de Ligas Mayores se pueda completar debido a la pandemia

Adrián González construyó una fantástica carrera en el béisbol de Ligas Mayores: 2,050 hits y 1,202 carreras producidas durante una trayectoria de 15 años que incluyó cinco Juegos de Estrellas, cuatro Guantes de Oro como primera base, un título de imparables conectados y otro de carreras remolcadas.

Todo eso, sumado a su liderazgo en el campo y en el vestidor, hicieron del “Titán” un pelotero especial con equipos como Padres, Red Sox y Dodgers, además de la selección nacional de México.

Ahora, Adrián González se mete en otro “diamante”: el de las transmisiones de televisión luego de aceptar unirse al equipo de FOX Deportes para analizar los partidos de la Gran Carpa.

“Estamos encantados de sumar a Adrián y sentimos que encaja perfectamente en nuestra lista de talento llena de estrellas”, dijo Orlando Silver, vicepresidente de producción de FOX Deportes. “Estamos honrados que él haya escogido a FOX Deportes para su debut como analista”.

Desde el estudio de FOX en Los Ángeles y a unos minutos de hacer su debut con el juego entre Dodgers y Angels (ganaron los Dodgers 7-4), Adrián González platicó acerca de béisbol, de su incursión en los medios y también de la pandemia del COVID-19 en una entrevista telefónica.

¿Cómo te ha ido con el coronavirus a ti y a tu familia?

Todo bien gracias a Dios. Obviamente en cuarentena en casa con la familia. Salimos a San Diego a estar con la familia unos días y más que nada esas fueron nuestras vacaciones de verano. Batallando como todos, pero tratando de hacer lo más que uno puede.

¿Eres optimista de que se va a completar la temporada de 60 juegos con todo y playoffs luego de un inicio con muchos contratiempos como los de Marlins y Cardenales?

Quiero ser optimista, pero sé que si se llegan a dar una o más de esas series de casos positivos yo la veo difícil. Pero pues ojalá y eso no llegue a darse de nuevo y se pueda terminar la temporada… Esta temporada es un poquito diferente y la forma en que se está jugando ya con los Cardenales que tienen que jugar en 11 días de doble juegos en lo que falta de la temporada es bastante difícil, no sé cómo le vayan a hacer para completar una temporada tan corta… Por más optimista que quiera ser igual será un poco difícil.

¿En qué se equivocaron las Ligas Mayores? ¿Debieron de haber hecho una búrbuja como en la NBA o que debieron haber hecho diferente?

No, eso es muy difícil de contestar porque nadie es adivino y ahorita están jugando béisbol, o sea que la mejor forma de resolverlo es que ellos han hecho todo lo que han pensado que se tiene que hacer y ahorita hay béisbol, es lo que importa.

Felicidades por iniciar este nuevo capítulo de tu carrera. ¿Cómo surgió esta idea de unirte al equipo de FOX Deportes?

La idea surgió de Orlando (Silver, vicepresidente de producción) y de mi hermano Édgar. Ellos estaban platicando y me preguntó mi hermano si me interesaba y le dije que pues sí. Ahorita en estos tiempos que estamos en casa en Los Ángeles y los estudios están aquí en Los Ángeles, se dio y he estado viendo béisbol y me he divertido viéndolo. Aquí estamos muy contentos.

¿Cuál va a ser tu approach, ya no como bateador, sino como comentarista?

La verdad no lo sé. Me voy a divertir, voy a tratar de tener una buena charla con mi tocayo Adrián García Márquez (cronista jugada a jugada) y platicar de las cosas que yo pueda ver, o sea yo toda mi vida fui un estudiante del béisbol cuando jugaba y voy a tratar de hacer lo mismo: voy a tratar de observar el partido y dar mi opinión pensando qué es lo que puede pasar.

¿Qué te parecen los Dodgers (14-7) luego de esta primera tercera parte de la campaña para ellos?

Les ha ido muy bien, están en los primeros lugares de la División como deben estar y han hecho un buen papel, el pitcheo ha estado fuerte. Van a seguir estando ahí.

Mookie Betts bateó tres jonrones el jueves y parece que yá está llegando a su nivel. Danos tu opinión de él como pelotero.

Oviamente estamos hablando uno de los tres o cinco mejores del béisbol hoy en día; el talento lo tiene, lo ha enseñado en su carrera; tiene habilidad de batear para todas las bandas, corre muy bien las bases, fildea, tiene buen brazo, o sea los cinco talentos que se necesitan en el béisbol y ¿qué más se puede decir? Es un gran pelotero.

Sobre Julio Urías, que lo conoces muy bien, la gente se desespera de que no lo dejan lanzar más. Creo que su desarrollo ha ido más lento de lo que se esperaba. ¿Qué opinas?

Para mí es uno de los candidatos para el Cy Young, es el mejor pitcher mexicano que hay ahorita, para mí tiene un talento increíble. Sí, a mí también me hubiera gustado que lo hubieran soltado un poquito más de lo que han hecho, pero ya dijeron que la temporada es suya y que logre lo que pueda, así que estoy esperando cosas muy buenas de él. No soy una persona que me guste apostar, pero si yo apostara, sí apostaría a que Julio estuviera en los primeros cinco lugares en la votación del Cy Young a fin del año.

(Urías tiene números de 2-0 con 2.53 de ERA en 21.1 innings esta temporada).

Hablando fuera del béisbol y como ciudadano, ¿cuál es tu perspectiva de lo que estamos viviendo este año tan difícil?

Estamos en una etapa muy difícil para el país (Estados Unidos), para todo el mundo, y espero que todo se arregle en este próximo año. Todos estamos en una posición que no sabemos cómo reaccionar, qué hacer, cómo hacerlo, y tratando de ser los mejores ciudadanos para que las cosas sigan adelante. Lo que uno puede hacer es cuidarse, cuidar a la gente alrededor de ti, usar el cubrebocas y tratar de ser buenas personas y un buen ejemplo para todos los demás.

