Bachilleres denuncian irregularidades en asignación de cupos a través de la OPSU

Caracas.- Un grupo de bachilleres denunció este sábado, 15 de agosto, irregularidades en la asignación de cupos en las universidades públicas a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Las denuncias las hicieron a través de Twitter, las queja más comunes son la asignación a una carrera universitaria que no estaba prevista entre las opciones del estudiante o la ubicación en una universidad muy lejos del domicilio del aspirante.

LEE TAMBIÉN Bachilleres se registran en la Opsu en operativo presencial por fallas en la página web

«La Opsu me mandó para Santa Teresa del Tuy a estudiar ingeniería en sistemas. Una carrera que no tiene nada que ver con mis intereses y que yo nunca coloqué entre mis opciones. Tremenda burla me acaban de hacer», una usuaria identificada como Daniela.

La Opsu me mandó pa Santa Teresa del Tuy a estudiar ingeniería de sistemas. Una carrera nada que ver con mis intereses y que yo nunca coloqué Bruh #Opsu TREMENDA burla nos acabas de hacer cabron pic.twitter.com/T3kWTcgXc8 — Daniela🌈 (@Dannchu_) August 15, 2020

«No sé como hacen estas asignaciones. Para darte un cupo universitario, tu promedio no cuenta», dijo Eyle Bangtan.

«Después de que mi hijo quedó admitible en una universidad, la OPSU arbitrariamente lo metió en la UNEFA», reclamó Zobeida Tortoledo, representante de un estudiante afectado.

Buenos días tuiteros, ¿alguno de ustedes tienen hijos recién graduados? Pregunto porque la porquería de la OPSU, después que mi hijo quedó admitible en una universidad arbitrariamente lo metieron en la Unefa — zobeida tortolero (@ZobeidaVTP) August 15, 2020

A través de una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, informó el pasado jueves, que a partir de este 15 de agosto, el Sistema Nacional de Ingreso Universitario iniciaría la asignación de cupos a los nuevos bachilleres.

«El 15 de agosto se iniciará la fase de asignación de cupos universitarios 2020. La pandemia no evitará que los bachilleres sean incluidos en el sector universitario», enfatizó.

Desde que comenzó el proceso para optar el ingreso a las universidades públicas del país, los estudiantes han denunciado irregularidades en el proceso y fallas en la página web de la OPSU.