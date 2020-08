Los decepcionantes detalles que reveló estilista sobre Jennifer Lopez

Una estilista que a lo largo de su carrera ha trabajado para famosos de Hollywood confesó lo difícil que es trabajar con varias celebridades, inclusive califica a Jennifer López como la peor de todas.

En TikTok, una mujer que se hace llamar Tamaran, cuenta que ha trabajado como asistente de estilistas de famosos; y habló de otras personalidades, quienes según su perspectiva, son realmente complicadas de complacer en su labor.

“A JLo la conozco desde hace años. Hay una razón por la que no puede retener a un estilista. Es insoportable. Al estar con ella tienes prohibido mirarla a la cara. Para hablar con ella, tienes que hablar con Dios”, comentó.

Al respecto de Katherine Heigl, actriz famosa por su papel en “Grey’s Anatomy”, dijo: “Si 2020 fuera una persona, sería Katherine Heigl. Ella es extremadamente difícil y siempre está molesta”.

Cuando habló sobre Jessica Alba, indicó que: “No es una persona amable y no le gusta que le hablen”. No obstante, demostró que no todo es malo, pues Selena Gomez y Carrie Underwood fueron las “más amables y profesionales”.