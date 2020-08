ONG solicitan amnistía migratoria para venezolanos migrantes en Ecuador

Diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) solicitaron al presidente de Ecuador, Lenin Moreno, mediante un comunicado, que lleve a cabo una amnistía migratoria para los venezolanos, luego de que se venciera el plazo para tramitar la visa de excepción por razones humanitarias el pasado 13 de agosto.

Ecuador abrió a todos los migrantes venezolanos que se encuentran sin documentación regular un sistema de solicitud de visado que venció el jueves, 13 de agosto, y que según las autoridades de ese país no tendrá prórroga.

LEE TAMBIÉN Más de 30.000 venezolanos huyeron de Perú por obstáculos para mantenerse

Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezuela en Ecuador, contó a El Pitazo que la solicitud de la amnistía viene a raíz de que el gobierno ecuatoriano decidió realizar el sistema de visado durante un momento de pandemia.

«Ellos están realizándolo en un periodo de pandemia, en el que no hay trabajo. Estamos tratando con temas de vulnerabilidad y con personas que no tienen la posibilidad de trabajar sin tener una visa», expresó.

Regalado explica que una de las dificultades más grandes para los venezolanos que deseaban optar por la visa es que entre los requisitos se solicitaban documentos que solo pueden ser tramitados en Venezuela y que durante la emergencia sanitaria no se están emitiendo.

«Estamos pidiendo una amnistía en cuanto al tema del subsidio y el tiempo de la solicitud. A su vez esperamos que se extienda el tiempo porque el periodo que se esta utilizando para abrir este proceso es en medio de una pandemia. No hay movilidad entre ciudades y eso supone una limitante para tramitar documentos que solo pueden ser solicitados en Quito y Guayaquil», dijo.

LEE TAMBIÉN Venezuela reanuda la normalidad relativa sin vuelos internacionales

El representante de la sociedad civil aseguró que hasta ahora no han recibido una respuesta oficial, pero que se encuentran a la espera de que se plantee una extensión para el sistema de solicitud de visa.

«No sabemos si la regularización se va a tomar en cuenta ni si se va tomar en cuenta a los venezolanos que entraron con la carta andina – sin pasaporte – entre el 26 julio y el 26 agosto», expresó.

SIN DINERO PARA PAGAR EL TRÁMITE

Yasmira Hera, presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos del Ecuador, afirmó que hay cientos de casos de venezolanos que no tienen dinero para solicitar la visa, lo que les ha llevado a trabajar de manera autónoma e informal, por lo que muchos han recibido multas.

Hoy una cantidad de gente que me escribió, me llaman para pedirme que intervenga por ellos», dijo Hera, al relatar que muchos de sus compatriotas no disponen de los 50 dólares que se requieren para tramitar la regularización.

Hasta mayo de 2020 Ecuador había emitido 33.822 visas de excepción por razones humanitarias, y 58.985 otro tipo de visados, en el marco del proceso de regularización iniciado en agosto de 2019, según datos proporcionados por la Cancillería en esa fecha.