Columna Alfredo Millán #16Agosto

La muerte de Darío Vivas, Vicepresidente del PSUV y Protector del Distrito Federal o Caracas, producto del Covid 19, dejó perplejo a más de uno, por aquello de que siendo uno de los hombres del Presidente, con todas las ayudas y protecciones habidas y por haber, y sin embargo se lo llevó el hombre de La Guadaña, esa sombra negra que se instala en tu casa o sitio donde vives y te lleva, así te vistas de monje, es una orden emanada desde arriba que debe ser cumplida por encima de todas las cosas, y que cuando llega nadie se le escapa, por eso es que cuando a mi me dicen, que alguien dijo, que iba a matar a tal o cual persona, me río, porque el día que a esa persona le toca, no lo salva nadie, de allí que soy creyente del destino** Lo que sí es cierto y con esto he comulgado toda vida, que no gozo ni con que a fulano de tal lo metan preso o que esa persona fallezca, como sucedió cuando murió Fidel Castro,(muchos celebraron y hasta pusieron fiesta) tampoco comulgo con la Pena de Muerte, creo que el mayor castigo para la persona que ha cometido un delito de tal magnitud, como quitarle la vida a otro ser humano, violar a alguien, atracar o robar, es la Prisión perpetua, para que más nunca salga a disfrutar de los colores que nos proporciona la vida, los Carnavales, La Semana Santa y menos La Pascua, por eso Dios, nuestro Señor y Creador, ante el primer Crimen cometido en la humanidad, como fue la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, no ordenó su muerte, sino el destierro y que no tuviese descanso en ninguna parte de la tierra, eso lo pueden ver en el primer Libro de la Biblia El Génesis, a donde quiera que llegaba lo coleaban a pedradas, se los digo por la cantidad de personas que se han alegrado con la muerte de Darío Vivas, ¡Señores!, ese es un ser humano, no nos sintamos gustosos con eso, Dios es el encargado de cobrar o pasar factura a esas personas, que no han venido a comportarse como debe hacerlo una persona buena, amable, respetuosa y nada maligna, como lo dice la misma Biblia** En estos días de acuartelamiento obligado, les recomiendo las obras de Francisco Suniaga, (margariteño) tres libros maravillosos que le hablan de esta Margarita Hermosa y otros cuentos, como el pasajero de Truman, La Otra Isla, y Esa Gente, en este último te vas a entusiasmar pensando lo que yo siempre he elucubrado en mis propias fantasías, Una Margarita Independiente, totalmente independiente del resto del País, con su propia moneda y su propio pasaporte, encantos tenemos para ello, y asimismo Les recomiendo la obra que leí en estos días de Pandemia, “Bajo un Millón de Sombras” de Andrea Busfield, se trata de la vida de Los Talibanes y sus raras costumbres , con decir que en Afganistán la madre (y creo que aquí no están equivocados), vale más que todo el oro que guardan en el sótano del Palacio Presidencial, todos ellos, Los Talibanes, son Musulmanes; un buen Musulmán nunca cuestiona los caminos del Todopoderoso; un buen Musulmán confía en que Dios proveerá, sin importar las circunstancias y si El no provee acepta que el hambre, la guerra o la enfermedad que padecerán, forman parte del plan divino; Talibanes, significa “estudiosos de la religión”. Si el Santo Corán declaraba que las niñas no debían ir a la escuela, ¿Quién era una labriego para cuestionar la palabra de Dios?**Hermanos Margariteños que están en otras latitudes y que algunos salieron de aquí en busca de otros horizontes, pero que también muchos han regresado por qué no consiguieron el Paraíso añorado, quiero que sepan quela cosa no está tampoco buena como uno acostumbra a referirse a las cosas cuando así lo están, por ejemplo Los Abogados que es un porcentaje bastante grande en toda Venezuela, desde el Mes de Marzo no trabajamos, debido a que ni los Registros, ni Notarías y Tribunales Civiles no laboran, solo los Penales a medias, de manera que no hay ninguna producción y los que viven al día sin los respectivos ahorros de antaño, la están pasando bien mal; ¿cómo es que un País así pueda funcionar?, sin sus Tribunales; lo otro es que la moneda oficial El Bolívar, ya no circula, bien por falta de esa liquidez , dándole paso al Dólar, por decirles algo si vas al mercado donde venden Pescado y preguntas por un kilo de alguna especie, por ejemplo Carite, cuesta 4$, el Kilo, Pargo, Mero igual, y las demás especies 2$, ahora la gente no recibe su salario en Dólares y el salario está por debajo de los Cinco Dólares, ¿Entonces? ¿Como puede vivir una población en esa circunstancia?, la gente ha tenido que abandonar los cargos públicos porque el salario no les da para adquirir la cesta básica; y aunado a ello, el Gas Doméstico que antes Venezuela lo regalaba, para adquirirlo tienes que inscribirte en una Junta Comunal, que es allí donde lo proveen, y la electricidad los apagones son constantes, el agua llega por dosis mensualmente y los que pueden adquirirla tienen que comprársela a los camiones cisternas por el precio de 40$,y por último tenemos el inconveniente de la Gasolina, cuando antes nos jactábamos de tener la gasolina más barata del Mundo, ahora no solo es la más cara, sino que no la hay.!Que desgracia! Nos estamos hundiendo como cuando un plato de peltre va cayendo al fondo de un pozo, va dando tumbos.

