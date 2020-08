Juvenil que pensaba en un retiro prematuro ahora es visualizado como futuro jugador de Selección

Ronald López estaba apunto de decir adiós a su sueño de ser futbolista profesional y dedicarse complemente a los estudios. Su anterior club, el Managua FC, donde estuvo por tres torneos liderando como capitán la Juvenil Especial (Sub-20) llevándola a conquistar dos títulos, decidió dejarlo en libertad al pasarse de la edad permitida para mantenerse en la categoría y pensó que se había acabado su oportunidad de seguir progresando.

Cuando estaba desilusionado por no podar el siguiente paso, el CD Junior, el recién ascendido a Liga Primera, apostó por él y ha demostrado tener el potencial para estar en el máximo nivel. El central de 19 años se ganó la confianza del técnico Tyron Acevedo, quien le dio la titularidad desde el arranque del torneo y este jueves marcó de cabeza su primer gol profesional en la Liga Primera.

“Es un gran jugador, tiene mucho futuro y lo veo a corto plazo como jugador de la Selección”, asegura Acevedo, quien lo dirigió en la Selección de Futbol Sub-20, que ganó invicta su grupo del Campeonato de Concacaf y quedó a dos partidos —reprogramados por la pandemia del Covid-19— de clasificarse el Mundial de la FIFA IndoEl cen nesia 2021. “Es cuestión de que siga trabajando así y esperar que le brinden la oportunidad”, asegura Acevedo.

Decepción y alivio

El muchacho de Villa El Carmen tenía la ilusión de recibir con contrato profesional del Managua FC por todo lo logrado y mostrado en la Juvenil, sin embargo el cuerpo técnico lo descartó. “Me desanimó mucho el hecho que no me dieran la oportunidad”, confiesa el central. “Aquí los equipos no valoran a sus juveniles, son muy pocos los que lo hacen”, reclama.

Una semana después sin saber si dedicarse a los estudios o buscar un equipo de Segunda para perseguir sueño, Ronald se acordó que el CD Junior lo dirigía Acevedo y le pidió la oportunidad de probarse. El central de 1.90 metros convención partido a partido y ahora espera consolidarse. “Mi objetivo salir el extranjero, mi sueño siempre ha sido el futbol, aunque he descuido los estudios, pero primero sería llegar la Selección”, reflexiona.