las estrellas que encontraron el amor en las redes sociales

Muchos famosos, como Ricky Martin y Sophie Turner, han encontrado a su «otra mitad» tras animarse a dar un paso más con un seguidor para llevar la relación digital a la vida real

Desde flirtear por Twitter hasta DM, las celebridades son como el resto de los mortales a la hora de buscar pareja, pero con millones de followers en las redes. Muchosfamosos de Hollywood que han utilizado las redes sociales para encontrar el amor, ya sea con un mensaje directo, unos “Like” o un sutil tuit para llamar la atención de la persona deseada. Por ejemplo, la actriz de “This is Us” Mandy Moore con un posteo en Instagram logró conocer a su actual marido, Taylor Goldsmith, y en el caso de Ricky Martin, significó enamorarse del padre de dos de sus cuatro hijos. En esta época, donde las aplicaciones de citas y las redes sociales prácticamente lo gobiernan todo, puede ser bastante difícil encontrar el amor verdadero, incluso para los artistas.

Twitter o Instagram ya no son solo un espacio solo para opinar sobre un tema de actualidad o para compartir bonitas fotos, sino el lugar perfecto para coquetear. En muchos casos las celebridades no rehuyen hacer públicos sus movimientos. Algunos incluso han ido tan lejos como para conquistar abiertamente a un compañero de profesión. Las parejas del momento no se conocieron a la antigua. Ahora, algunos podrían decir que las relaciones que comienzan a florecer en la red pueden no tener mucho futuro. En ciertos casos, esto es cierto, pero ha habido algunos romances en el mundo del entretenimiento realmente exitosos que comenzaron online y terminaron en el “sí, quiero”

Sophie Turner y Joe Jonas

Joe Jonas y Sophie Turner tuvieron su primer cita gracias a un DM en Instagram

Sophie Turner, de 24 años, reveló a la revista Harper’s Bazaar que conoció a Joe Jonas después de que él le enviara un mensaje privado a través de Instagram. “Teníamos muchos amigos en común y llevaban mucho tiempo tratando de presentarnos”, dijo la estrella de “Game of Thrones” a la publicación. “Nos seguíamos en Instagram y me envió un mensaje directo un buen día, así de la nada”. Así comenzó la historia de amor entre el cantante y la actriz en 2016. El resto es historia. Inicialmente, intentaron mantener su relación fuera del ojo público hasta que enero de 2017 publicaron su primer foto juntos en la red social que los conectó en un principio de la relación. Tras un noviazgo de casi tres años, la pareja contrajo matrimonio en Las Vegas y París en 2019. En julio se convirtieron en padres de una niña que llamaron Willa y se convirtieron en una familia de tres.

Dua Lipa y Anwar Hadid

Anwar Hadid y Dua Lipa conforman una de las parejas del momento en Hollywood (Reuters)

Durante una aparición en “Watch What Happens Live with Andy Cohen” en mayo de 2020, la cantante Dua Lipa revela que un DM fue el comienzo de su relación con su novio, el modelo Anwar Hadid, el hermano menor de las famosas Gigi y Bella Hadid. Respondiendo a la pregunta de Cohen sobre si alguna vez le había enviado un mensaje a una celebridad en las redes sociales, la artista hizo una inesperada confesión al contar que su romance con Anwar comenzó gracias a que ella le envió un mensaje directo por su cuenta personal de Instagram, y desde ahí comenzaron a hablar muy seguido hasta que surgió el romance. “Tengo que hacer una confesión, yo le mandé un DM a Anwar quien ahora es mi novio. Definitivamente lo hice”. Aunque admite que se habían conocido antes, la británica de 24 años confirma que las cosas realmente sucedieron por chat.

Ricky Martin y Jwan Yosef

Ricky Martin y Jwan Yosef iniciaron su historia de amor en Instagram

“Me voy a casar con él”, fue lo primero que pensó Ricky Martin cuando conoció en persona a Jwan Yosef, el artista sueco-sirio radicado en Londres, con quien había entrado en contacto por Instagram. La historia de amor entre ellos comenzó con un ida y vuelta en la red social. Como gran coleccionista de arte, Ricky había estado buscando arte en la plataforma y dio con el perfil de Yosef. El cantante tomó valor y le escribió en privado. “Estuvimos hablando como seis meses sin escucharnos la voz. Y luego un día fui a Londres y lo conocí. Y se acabó el juego”, recordó el intérprete en una entrevista radial en 2017. El flechazo ocurrió en el momento en que se vieron. “Se me cortó la respiración cuando lo vi”, reconocía el boricua. Fue ahí cuando supo que quería casarse con él.

Durante su paso por el show de Ellen en noviembre de 2016, Martin habló sobre la forma poco convencional que le propuso casamiento. “Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué la cajita de metal, que estaba dentro de una bolsita de terciopelo. En vez de decir ‘quieres casarte conmigo’ dije ‘¡tengo algo para ti!’”, recordó emocionado en su entrevista con la presentadora. “Le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me contestó: ‘¿cuál es la pregunta?’. ‘¿Quieres casarte conmigo?’ le volví a decir, y eso fue todo”.

Para continuar con el romance, Ricky y Jwan decidieron mudarse a Los Ángeles para vivir juntos.La pareja contrajo matrimonio en absoluto secreto en el año 2017. El 31 de diciembre de 2018 Martin y Yosef anunciaron en nacimiento de su hija, Lucía, y en octubre de 2019 nacía su segundo hijo, Renn. Sobre su familia, integrada por los gemelos Valentino y Matteo, nacidos en 2008 y de Lucía y Renn, de dos y un año, respectivamente, Martin afirma que no descarta ampliarla en un futuro cercano.

Sarah Paulson y Holland Taylor

Sarah Paulson y Holland Taylor tienen que agradecerle a Twitter que estén juntas. Son pareja desde 2015

La actriz de “American Horror Story “ Sarah Paulson reveló que conoció a su novia Holland Taylor, 32 años más grande que ella, hace años, pero que en ese momento cada una estaba en otra relación. Se conectaron tiempo después a través de Twitter. Paulson contó que ella y Taylor se conocieron durante una comida en la casa de la actriz Martha Plimpton, lo que las llevó a pasarse sus cuentas en las red social y comenzar hablar por ahí en un principio. “Es una larga historia. Nos conocimos hace mucho, mucho tiempo. Yo estaba con alguien más, ella también. Compartimos un evento benéfico en una casa y nos llevamos muy bien. Y luego algo sucedió en Twitter”, recordó la actriz, de 45 años, en su paso por el programa de Andy Cohen en 2019. El colega de Paulson, Billy Eichner, intervino para saber más sobre la historia: “¿Así que Holland Taylor se deslizó dentro de tus DM?” (mensajes privados). La actriz se rió y respondió: “¡En realidad sí! Fue genial”. ¿Qué pasó después? Cuando superaron la etapa digital, organizaron una cena romántica para volver a encontrarse y jamás se separaron. La pareja, que está junta desde 2015, tiene un perfil muy bajo y pocas veces se muestran juntas en los eventos de Hollywood.

Mandy Moore y Taylor Goldsmith

Mandy Moore y su marido, Taylor Goldsmith

La actriz de “This Is Us” y su esposo músico se conectaron después de que ella asistiera a un concierto de la banda Dawes en septiembre de 2015 y se fijara en Taylor Goldsmith, el líder. Mandy Moore y su actual esposo se conocieron después de que la estrella publicara una foto del álbum de Goldsmith en las redes sociales, lo que llevó al cantante a enviarle un mensaje. “Tomé una foto del álbum y la publiqué en Instagram. Taylor la vio y me envió un mensaje”, contó Moore. “Comenzamos a enviar correos electrónicos, luego tuvimos una cita y el resto es historia. Gracias Instagram por ayudarme a conocer a mi prometido!”, dijo a la actriz a la revista People. La pareja comenzó a salir poco después de que comenzaron a hablar en línea y se casaron en noviembre de 2018.

Sarah Hyland y Wells Adams

Sarah Hyland y Wells Adams se conocieron vía Twitter. La pareja suspendió su boda por la pandemia

Sarah Hyland y con el actor Wells Adamscomenzaron a salir en octubre de 2017 después de un coqueteo en Twitter. “Yo estaba soltera, obviamente, y estaba como, ‘esto es realmente increíble’. Fue muy sexy pero no agresivo.Y eso me gustó”, relató la actriz mejor conocida por interpretar a Haley en la comedia “Modern Family” a Jimmy Kimmel en 2018. La joven pareja se comprometió en julio de 2019 durante un viaje romántico a Fiji. La estrella se vio obligada a cancelar su boda con su prometido el pasado fin de semana por la pandemia de coronavirus. Aún así, ambos se vistieron de blanco y fingieron intercambiar votos matrimoniales en un viñedo para conmemorar el día en que iban a celebrar su boda, acto que compartieron con todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

Julia Garner y Mark Foster

Mark Foster y Julia Garner (Shutterstock)

Julia Garner ofreció recientemente una entrevista por Zoom desde un estudio de música improvisado en su casa cerca de Lake Hollywood a principios de agosto, poco después de que fuera nominada para su segundo Emmy por su actuación en “Ozark” de Netflix. Detrás de ella había dos teclados que pertenecen a su esposo, Mark Foster, el cantante principal de la banda Foster the People. La actriz de 26 años, nacida en el Bronx, se casó en diciembre en Nueva York aunque el plan inicial en junio. “Por alguna razón, yo estaba como, ‘¿Sabes qué? No esperemos hasta junio. Hagámoslo, porque ¿quién sabe?’”, dijo Garner. Tres meses más tarde el mundo se paralizaba por la pandemia. Se conocieron en Sundance en 2013, pero no intercambiaron sus teléfonos y todo quedó ahí. Ella fue quien dio el primero paso tras darse cuenta que tenía un admirador que le daba “Like” a todas sus publicaciones en Instagram. “Yo estaba como, ‘¿A quién le gustan todas mis fotos? ¿Es un acosador?’ Hice clic en su perfil y dije: ‘Oh, Mark. Es lindo. Voy a seguirlo”. Fue en ese momento que comenzaron a hablar en privado y ahora son marido y mujer.

Nick Jonas y Priyanka Chopra

Priyanka Chopra y su esposo, Nick Jonas, en su boda en Nueva Delhi, India (Reuters)

La actriz hindú Priyanka Chopra y su esposo, Nick Jonas, iniciaron su relación a través de mensajes en Twitter, mucho antes de que aparecieran juntos por primera vez en la Gala del Met de Nueva York. “Escuché de algunos amigos en común que deberíamos conocernos”, fue el mensaje que Jonas le escribió a Chopra en septiembre de 2016. ¿La respuesta de Priyanka? “Mi equipo puede leer esto. ¿Por qué no me envías un mensaje de texto?”. Mensaje va, mensaje viene –entre los compromisos profesionales de ella y los de él–, recién lograron concretar una cita seis meses más tarde. En diciembre de 2018, la ex Miss Mundo, de 36 años, y el cantante, de 26, sellaron su amor con dos ceremonias, una hinduista y otra cristiana. Los festejos duraron cinco días y reunieron a más de 225 invitados, entre ellos, el primer ministro indio, Narendra Modi.

Dylan Sprouse y Barbara Palvin

Barbara Palvin y Dylan Sprouse en la fiesta de Vanity Fair Oscar este año (Reuters)

Dylan Sprouse, conocido por ser el hijo de Ross en “Friends”, se emocionó cuando la modelo Barbara Palvin lo siguió en Instagram. Tanto es así que decidió que era su señal para enviarle un mensaje directo. El actor explicó su método de flirteo en la revista W en febrero de 2019, y también admitió que no funcionó exactamente al instante. “Ella me siguió, así que pensé que era el momento”, dijo Sprouse. “No sé si estás en Nueva York por mucho tiempo, pero deberíamos pasar el rato si quieres. Aquí está mi número”, fue el mensaje que le dejó. Ella nunca la respondió. Seis meses más tarde, afortunadamente para Dylan, Barbara se acercó a él y comenzaron a salir oficialmente en 2018, reseña INFOBAE