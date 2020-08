🤣Querétaro humilla al América -😎Sevilla eliminó al Manchester United -🚨Hombre intentó secuestrar a estrella de WWE

Lo que pas贸 ayer 馃悡 1. Quer茅taro humilla al Am茅rica con un escandaloso 4-1 Gallos Blancos de Quer茅taro humill贸 al Am茅rica con un escandaloso 4-1, en un encuentro donde las 脕guilas jugaron m谩s de medio encuentro con 10 hombres馃憜 Dato:聽El primer gol fue una acci贸n donde Guillermo Ochoa pudo haber hecho m谩s y la afici贸n se lo recrimina en redes sociales馃槷 馃憦 2. Sevilla elimin贸 al Manchester United y buscar谩 su sexto t铆tulo El Sevilla es el due帽o de la Europa League, cinco t铆tulos en 15 a帽os lo avalan y este domingo qued贸 de manifiesto contra un equipo de calidad que sal铆a a la cancha como favorito, as铆 fue como vencieron al M谩nchester United por marcador de 3-1馃憤 Dato:聽El arquero Yassine Bono, apellido que coincide con el apodo del c茅lebre vocalista de U2馃き, hizo algo m谩s que cantar ya que fue el h茅roe del Sevilla FC en los momentos m谩s importantes del partido 馃槺 3. Arrestan a hombre que intent贸 secuestrar a la estrella de WWE Sonya Deville Un hombre de 24 a帽os fue arrestado en las afueras de la casa de la luchadora y estrella de la WWE, Sonya Deville (Daria Berenato) por intento de secuestro y robo agravado馃殦 Dato:聽La polic铆a tambi茅n revel贸 que el atacante tiene una obsesi贸n con Sonya Deville y que la acosaba en redes sociales desde a帽os馃摬 馃毑4. El ciclista Remco Evenepoel sufre un escalofriante accidente al caer de un puente en el Giro de Lombard铆a Este fin de semana, el mundo del ciclismo volvi贸 a ser testigo de un duro accidente, cuando la joven promesa Remco Evenepoel no pudo tomar bien una curva en el Giro de Lombard铆a y termin贸 cayendo de un puente hacia el vac铆o馃毜鈥嶁檧锔 Dato:聽Tras la evaluaci贸n de los doctores, se dio a conocer que Evenepoel sufri贸 una fractura en la pelvis y una contusi贸n en el pulm贸n derecho馃殤 馃憢 5. Quique Seti茅n es despedido del Barcelona Tras la humillaci贸n del Barcelona ante el Bayern M煤nich en la Champions League, Quique Seti茅n no continuar谩 como su director t茅cnico, confirm贸 Josep Mar铆a Bartomeu, el presidente del club cul茅馃 Dato:聽La aventura de Seti茅n en el Barcelona finaliza con la primera temporada en blanco para el club desde la 2007-2008 y con un balance de 16 triunfos, 4 empates y 5 derrotas馃し鈥嶁檪锔 馃檶 6. Lewis Hamilton se convierte en el piloto con m谩s podios en la historia de la F1 Con la victoria en el Gran Premio de Espa帽a, Lewis Hamilton sum贸 156 carreras en las que sube al p贸dium, rompiendo as铆 el r茅cord de 155 GP en los que el legendario Michael Schumacher qued贸 entre los tres primeros lugares馃憦 Dato:聽El piloto brit谩nico termin贸 la carrera con un tiempo de 1:31:45.279 y con una ventaja impresionante de 24.177 segundos馃殫 del segundo lugar Max Verstappen y 44.752 segundos del tercer sitio, Valtteri Bottas 馃檧 7. Fuentes aseguran que Leo Messi quiere irse del Barcelona cuanto antes Lionel Messi es el hombre del momento, pero esta vez es diferente: No fueron sus incre铆bles goles los que aparecieron en los noticieros o la noticia de que se ech贸 al hombro al equipo y este no pudo ganar. No, esta vez lo que est谩 en boca de todos es su futuro, que podr铆a estar fuera del Barcelona馃槬 Dato: Messi quiere abandonar el club azulgrana cuanto antes: 鈥淟a informaci贸n que tenemos es que Lionel Messi quiere dejar Barcelona ya y la directiva ya fue comunicada sobre eso馃槧