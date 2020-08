La exprimera dama Michelle Obama, fue la oradora estelar de esta primera jornada y la la última en hablar en la Convención Demócrata.

El discurso de Obama fue potente, con decenas de referencias al actual presidente y a la crisis que enfrenta EEUU como nunca hasta ahora la exprimera dama lo había hecho.

Fue una sentida, fuerte e inédita crítica al liderazgo de un presidente en ejercicio por parte de una exprimera dama.

«Ser presidente no cambia quién eres. Solo muestra quién eres en verdad. Bueno, esta elección mostrará quiénes somos», dijo Obama en una de sus primeras referencias a Trump.

Luego retomó los logros de la presidencia de su esposo, el anterior presidente Barack Obama. «Fuimos respetados por dar cobertura a millones de personas. Fuimos respetados por pelear contra el cambio climático», dijo. «Cuatro años más tarde» la situación es «bien diferente».

Obama habló también de las divisiones que hoy en día experimenta el país.

«La falta de empatía… gente a los gritos porque no se quieren poner una mascarilla que nos puede salvar la vida a todos… balas de goma, gas lacrimógeno están siendo usados contra protestantes pacíficos», dijo la popular ex primera dama.

«Esto no es lo que queremos ser», aseguró Obama, quien, pese a asegurar que no le gusta la política, es la referencia femenina más popular entre los demócratas.

«La gente me pregunta si cuando ellos van tan abajo, tener altura sigue sirviendo. Yo digo: tener altura es lo único que sirve», añadió en referencia a su famosa frase en inglés When they go low, we go high. (Cuando ellos van abajo, nosotros vamos arriba) » que pronunció en su discurso ante la Convención Demócrata de 2016.

Una de las frases más potentes y directas fue cuando mencionó con nombre y apellido al presidente republicano: «Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Él simplemente no puede ser lo que nosotros necesitamos que sea para nosotros. Es lo que es», dijo.

«Si ustedes piensan que las cosas no pueden empeorar más. Sí, pueden empeorar más», señaló. «Ya hemos sacrificado demasiado este año», añadió en referencia a la pandemia.

En la segunda parte de su discurso, Michelle Obama habló de Joe Biden como la persona correcta que será capaz de rescatar al país de la pandemia y crisis económica.

“Yo conozco a Joe. Es un hombre profundamente decente guiado por su fe», dijo. “Él fue un vicepresidente genial”, agregó la exprimera dama, quien conoció de cerca a Biden durante el gobierno de su esposo, el presidente Barack Obama.

«Joe no es perfecto. Y él será el primero en decirlo. Pero ningún candidato es perfecto… Él sabe lo que hay que saber para rescatar una economía, sobrellevar una pandemia y dirigir al país. Y él sabe escuchar. Él dirá la verdad y confiará en la ciencia», señaló.

Con una cita al fallecido congresista, el líder de la lucha por los derechos civiles John Lewis, llamó nuevamente al voto: «Lewis dijo ‘cuando ves algo que está mal, debes decir algo, debes hacer algo».

«Tenemos que hacer todo lo posible por elegir a mi amigo, Joe Biden, como el próximo presidente de EEUU», cerró.

