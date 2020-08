Fallece de Covid-19 Diputado de fracción Parra, igual suerte su madre y hermana

– El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Manuel “Zamurito” González, falleció este lunes 17 de agosto en Caracas, según informó el partido Copei a través un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Manifestamos nuestras más sentidas condolencias, apoyo y oraciones para sus familiares, amigos y compañeros, deseando que encuentren fortaleza, resignación y pronto consuelo ante tan irreparable pérdida”, reza el comunicado.

«Zamurito» González fue elegido en 2010 como diputado suplente a la Asamblea Nacional por el circuito #3 del estado Bolívar y fue reelegido en 2015. A inicios de 2020 fue señalado de traidor, pues fue parte del grupo de parlamentarios que se abstuvo en las votaciones para la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento y por unirse a la bancada conocida como “Fracción Clap”.

Sin embargo, es recordado en Guasipati, en el municipio Roscio, al sur del estado Bolívar, por haber ostentado diferentes cargos en la política regional con el partido Copei. Fue concejal del municipio de Roscio y en 1995 fue el segundo alcalde elegido de manera directa y reelecto por cuatro períodos consecutivos.

El diputado Manuel González Marrero, parlamentario del partido socialcristiano Copei por el estado Bolívar, falleció este lunes 17 de agosto, en Caracas, por coronavirus, segpun lo confirmó su colega José Brito (ex MAS, ex MVR, ex Primero Juticia), quien mediante la red social Twitter.

Brito expresó sus condolencias en su cuenta por la muerte de González, quien era miembro del partido socialcristiano Copei.

González, cariñosamente conocido como «Zamurito» había nacido en Guasipati, estado Bolívar, ciudad de donde fue alcalde en dos oportunidades. En las elecciones de diciembre de 2015 resultó electo diputado suplente en el llamado circuito del sur de Bolívar (Upata, Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado y Santa Eelena de Uairén). Como principal quedó el exalcalde la ciudad de Upata, Américo de Grazzia (La Causa R), actualmente exiliado en Europa.

En la elección de la directiva de la Asamblea Nacional, el pasado 5 de enero, «Zamurito» se alineó con el grupo de diputados encabezados por la llamada «fracción Clap», que lideran Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, entre otros. En dicha oportunidad el diputado De Grazzia señaló a González de haber recibido dinero como paarte de la «operación alacrán» que intentó desplazar al Presidente encargado Juan Guaidó, de la presidencia de la AN.

«Zanurito» había sido alcalde del municipio Roscio (Guasipati), Bolívar, en dos oportunidades y en 2015 resultó electo diputado suplente a la Asamblea Nacional.

El pasado 3 de agosto el diputado González dio positivo en la prueba del Covid, el día 8 de este mismo mes falleció su madre, Josefina Marrero de González, en Ciudad Bolívar, igualmente atacada por el virus y ese mismo día murió también la hermana del parlamentario, Ana González de Graffe, en Ciudad Guayana, víctima también del Covid-19.