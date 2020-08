Gabriela Vergara explica cómo la estafaron haciendo trading

La actriz y ex reina de belleza venezolana Gabriela Vergera confesó para Sábado en la Noche: “Yo tuve un acercamiento con el trading hace más de 4 años que empecé con el bitcoin, pero en ese momento yo desconocía muchísimo de los mercados financieros” acotando que al principió iba bien hasta que perdió 150 mil dólares y fue un golpe duro para su hogar, ahorros y finanzas.

Por este motivo, reveló que en cuarentena se unió a la IM Academy debido que escuchó que los integrantes deGuaco y Daniel Elbittar están con esté sistema, por ende acudió con el actor quien le explicó con detalles los frutos de su trabajo en el mercado bursátil.

Seguidamente, aunque sus compañeros Juan Carlos García y Daniel Elbittar han estado siendo acusados de estafadores, Gabriela indicó que a ella si le ha funcionado el proyecto indicando: “Obviamente yo no soy analista ni una trader profesional pero gracias a Dios que hay 60 mil programas que te ayudan a analizar, me entretiene y he sacado dinerito”.

Ahora bien, puntualizó que tampoco tiene el sueldo de 50 mil dólares mensuales como la gente se hace falsas expectativas. Finalmente, sobre su trabajo como actriz detalló que en las últimas semanas ha hecho castings y fue contactada para futuros proyectos laborales.