Habitantes de Barcelona cerraron avenida Centurión para exigir agua potable este #17ago

Barcelona.- Por dos horas consecutivas, los habitantes de tres urbanizaciones que bordean la avenida Centurión de Barcelona protestaron y limitaron el tránsito vehicular para exigir la restitución del servicio de agua potable, este 17 de agosto.

La acción de calle se debió a la falta de respuesta por parte de la gerencia de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), a quienes han solicitado solución y la restitución del servicio que tiene más de 15 días ausente de sus tuberías.

Melisa Cabeza, una de las manifestantes, contó que han solicitado apoyo también a la alcaldía del municipio Bolívar para que les garanticen el abastecimiento a través de camiones cisternas, pero hasta ahora tampoco han obtenido respuesta.

“Cómo vamos a cumplir con el protocolo sanitario necesario para evitar la propagación y contagio del COVID-19. Es necesario que resuelvan la sequía que padecemos unas 900 familias que vivimos en la avenida Centurión de Barcelona”, resaltó Cabeza.

A su lado estaba Eva Aguilar, quien a sus 72 años de edad, asegura que no le tiembla el pulso para manifestar su descontento y exigir respeto, pues considera que esto también es calificado como violación a de los Derechos Humanos en Venezuela.

“Nuestros hijos y nietos tienen que exponerse aún más para buscar diariamente el líquido que nos permita garantizar la higiene en nuestras casas y cubrir con nuestras necesidades básicas en medio de esta pandemia en la que se nos pide que nos quedemos en nuestros hogares”, denunció Aguilar.

Los manifestantes que se mantuvieron desde las 8:00 am hasta las 10:00 am en la avenida Centurión aseguraron que de no ser restablecido el servicio de agua en los próximos días van a radicalizar las acciones de calle.