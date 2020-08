Hija de Ricardo Montaner escandalizó a todos con una foto: “Casi me da un infarto”

Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy

Evaluna se realizó un cambio de look que escandalizó a todos sus admiradores, incluso su padre Ricardo Montaner quedó impresionado.

Cabe destacar que, la actriz y cantante venezolana Evaluna mostró su nuevo cambio de look en Instagram tras cumplir 23 años de edad, por este motivo la joven esposa del cantante colombiano Camilo decidió publicar una serie de fotos para lucir su nuevo estilo e impactar a sus seguidores.

Ahora bien, la criolla quien según muchos usuarios se ha “soltado” después de casarse, le dio a su cabello un giro radical al teñirlo con la tendencia color block, parte negro y parte rubio. No obstante, en unas fotografías parece haberse rapado la cabeza debido al filtro fotográfico.

Seguidamente, recibió comentarios como: “Por un momento noté que te habías raspado a los costados, casi me da un infarto”; “Porque, te hiciste ese corte así”; “Te ves rapada de un lado y no te queda”; “Pensé que se había rapado hasta que vi bien”.

La cantante saltó a sus historias de Instagram y aclaró las dudas: “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué”, expresó en un video.

Finalmente, la opinión más importante la cual es la de su progenitor Ricardo Montaner fue muy sorpresiva al comentarle a su hija “Pero Diossss” en las nuevas imágenes.

