La reacción de Ricardo Montaner tras el cambio de look de Evaluna

“Sea lo que sea que te hagas ,vas a ser hermosa siempre”, fue uno de los comentarios que hizo el famoso cantante Ricardo Montaner tras las reacciones en redes sociales ante el cambio de look de Evaluna, su hija.

“Por un momento noté que te habías raspado a los costados, casi me da un infarto”; “Porque, te hiciste ese corte así”; “Te ves rapada de un lado y no te queda”; “Pensé que se había rapado hasta que vi bien”, fueron parte de los comentarios de los usuarios en las redes a quien Evaluna no tardó en responder: “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué”, expresó en un video.

800Noticias