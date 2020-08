Miranda l Alcalde de Ocumare del Tuy anunció que tiene COVID-19

El alcalde del municipio Lander del estado Miranda, Genkerve Tovar, anunció la tarde de este domingo 16 de agosto, a través de sus redes sociales, que tiene COVID-19.

En su cuenta en Instagram genkerve_psuv, Tovar señaló que luego de varios días en aislamiento preventivo recibió el resultado de la prueba Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), el cual dio positivo.

“Hoy lamentablemente me tocó a mí. Me siento bien, no tengo síntomas, pero paso a ser un paciente más de este terrible virus que acecha al mundo entero”, fue parte del escrito que publicó el alcalde de Ocumare del Tuy.

Asimismo Tovar destacó: “Confiando en mi Dios Todopoderoso, en mis héroes y heroínas médicos y en las miles de bendiciones que nos da nuestro pueblo, estoy seguro que venceremos”.

Miranda es la segunda entidad con el mayor número de casos de coronavirus en Venezuela, según las cifras del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta el reporte suministrado el 15 de agosto, sumada 4.737 contagios y 30 muertos, superada por Distrito Capital con 8.323 casos y 51 fallecimientos. En todo el país la cifra de enfermos es de 32.607 y 276 decesos, según la fuente oficial.