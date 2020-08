El 7 de agosto de 1972, Jeannette DePalma, una estudiante de secundaria de 16 años, le dijo a su madre que iba a tomar el tren para ir a casa de una amiga. Cayó la noche a las pocas horas y su madre, alertada por el hecho de no haber recibido ninguna llamada de su hija, intentó contactarla. Jeannette nunca llegó a casa de su amiga. DePalma fue catalogada como una persona desaparecida por el departamento de Policía de Springfield.Su cadáver fue encontrado el 19 de septiembre de 1972, cuando un hombre que paseaba a su perro cerca de la mina de Houdaille en Springfield, vio que su mascota volvía con un trozo de antebrazo descompuesto en la boca. A partir de aquí todo se vuelve más turbio: su cuerpo fue hallado en la cresta de la montaña, sitio que los locales llamaban “los dientes del Diablo”. El cuerpo de Jeannette estaba rodeado de objetos extraños y satánicos.Estas extrañas circunstancias iniciaron todo tipo de especulaciones en los locales y se habló durante mucho tiempo de que Jeannette había sido sacrificada en un ritual de carácter diabólico. La autopsia no pudo determinar la causa exacta de la muerte, aunque se barajó la posibilidad del estrangulamiento. También se encontraron grandes cantidades de plomo en el organismo de la joven, pero no se dio con una explicación convincente para tal cosa.Con el tiempo se empezó a rumorear que la chica era adicta a las drogas y que, por consiguiente, se había unido a un programa del reverendo James Tate, entregando su vida a Dios y encontrando la cura a sus problemas. Luego, supuestamente, habría ayudado a otros jóvenes con problemas a salir de sus adicciones.Se crearon muchas teorías y se señalaron muchos sospechosos, pero nada llegó a concretarse y el caso se fue enfriando con el paso del tiempo. No fue hasta 1990 que la revista Weird NJ volvió a echarle un ojo al caso.El editor, Mark Moran, descubrió que había una voluntad bastante grande de los locales por mantener un gran ocultismo en todo lo que había pasado. Fuentes anónimas aseguraban que había algo “más” detrás de todo e, incluso, que la policía podía estar ocultando pruebas al respecto.Mark recibió una avalancha de cartas anónimas, que aportaban información escalofriante sobre el asesinato de Jeannette.Una persona escribió: “Yo era una joven adolescente cuando el descubrimiento de Jeannette DePalma sucedió” la mujer indicaba que vivía en una ciudad próxima al lugar donde vivía Jeannette. Aproximadamente dos años antes del crimen, se hablaba frecuentemente en mi escuela sobre un culto en el área circundante. Ellas eran conocidos como Las Brujas y, al parecer, habían dado a conocer en la zona que planeaban asesinar a un niño en Halloween. Supuestamente, lo iban a secuestrar y envenenar. Recuerdo haber estado ansiosa por esto”Otra carta, del pariente de un policía local, decía: “Cuando el perro trajo el brazo a casa y la búsqueda del cuerpo empezó, encontraron flechas talladas en los árboles que te llevaban al cuerpo. Todo alrededor de su cuerpo eran animales muertos atados a árboles con cuerda y algunos en jarras. Poco después se reportaron animales mutilados y colgados de la misma manera en la Reserva Watchung, que también está muy cerca de la escena del crimen. Este lugar” ha sido reportado como el centro de la actividad de adoración del diablo durante años”.Se barajó la posibilidad de un asesino en serie debido a que, dos años más tarde, dos jóvenes de la misma edad que Jeannette fueron asesinadas en similares circunstancias no muy lejos de donde fue encontrado el cadáver. La única diferencia sería que las dos chicas fueron abusadas sexualmente y DePalma no. Nunca se pudo comprobar si había relación entre ambos casos.También se señaló al reverendo James Tate, el cual tenía una estrecha relación con la chica. Algunas conductas hicieron sospechar a los investigadores, como el hecho de que el reverendo se apresuró a declarar en os medios que había un asesino suelto por ahí, como queriendo desviar la atención respecto al hecho de que él tenía una relación de confianza con la chica.Todo han sido rumores alrededor de esta historia y nada ha podido confirmarse o desmentirse. Teorías y más teorías que no pasan a convertirse en hipótesis demostradas. Un asesinato y muchas preguntas que esperemos que algún día tengan respuesta.

Crónicas del Crimen