¿Dónde hospitalizaron a Diosdado Cabello? Él mismo lo revela

Este lunes se conoció dónde hospitalizaron a Diosdado Cabello durante su contagio con la covid-19. El propio presidente de la Asamblea Nacional Constituyente lo comentó durante un contacto con Nicolás Maduro.

El segundo al mando del régimen apareció en una videollamada con Maduro, transmitida por VTV.

Durante una conferencia virtual del Psuv, Cabello comentó que se trató en un hospital del Gobierno, pero no especificó cuál:

«Yo ahorita no tengo ánimos de responderles a los que decían ‘ese no es Diosdado’. ¿Ahora me conocen todos? Yo estuve en un hospital público. Mi tratamiento fue en un hospital público. Gracias al esfuerzo de los médicos y al Gobierno por traer las medicinas».