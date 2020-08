El venezolano que despierta el interés de Ecuador por el béisbol

Francisco Rodríguez, periodista deportivo, es un venezolano que decidió dejar su país natal para comenzar de cero en otras tierras, pero sin dejar a un lado su verdadera pasión: el béisbol.

El periodista llegó a Ecuador dejando en Venezuela reconocimientos y logros importantes obtenidos al destacarse en el área del béisbol y sóftbol, un deporte muy popular en su tierra natal, a diferencia del país que lo recibió, en donde predomina el fútbol.

«Cuando llegué, a los pocos días me acerqué a un campo de béisbol donde está la Federación Ecuatoriana de Béisbol y pude hablar con su presidenta para ponerme a la orden. Acá se habla muy poco de béisbol, el 90% es fútbol; entonces vi que había la posibilidad de apoyar en un área donde tengo mucha experiencia», contó el venezolano a El Pitazo.

Rodríguez completó sus estudios en la Universidad Católica Andrés Bello; allí comenzó con diversos programas en Radio Deporte 1590 AM, donde fue ancla del Centro de Información Deportiva, uno de los espacios más importantes en dicha emisora.

LEE TAMBIÉN Las Reinas Pepiadas: una ayuda para las familias de venezolanos migrantes en Ecuador

«Hay veces que emigramos y trabajamos en lo que sea; eso también me ha pasado, pero no he dejado de hacer lo que me gusta, que es el periodismo deportivo, y más aún, el de béisbol. Allá en Venezuela manejaba muchas cosas, pero el béisbol es lo que siempre me ha gustado», expresó.

Unión de venezolanos

Rodríguez cuenta que comenzó con un canal llamado Al Bate, hablando sobre el béisbol de Ecuador, el cual no era muy sonado. Sin embargo, eso le ayudó a abrirse campo en el área y a entender un poco más sobre cómo era dicho deporte en el país que lo recibió.

“Sabía que se necesitaba mucho apoyo para el desarrollo del béisbol y el sóftbol, porque es un país futbolero. Abrí un canal de Youtube para mostrar todo lo que se hacía en los campos. Fue así como logré el reconocimiento de instituciones y personas relacionadas con los deportes”, expresó.

Al irse incorporando al mundo deportivo de Ecuador, fue conociendo a más venezolanos migrantes que hoy en día han sido parte fundamental de su camino recorrido y de sus proyectos en periodismo deportivo.

Leonel Kavanerio, un venezolano que impulsaba el béisbol en Barquisimeto, conoció a Francisco cuando ambos se encontraron hace cinco años jugando softbol en el equipo «Llaneros», el primero conformado únicamente por venezolanos en Guayaquil.

«Fue con él que empecé a hacer más grande esa comunidad de béisbol y sóftbol en Youtube, donde ya hemos alcanzado 50.000 suscriptores en dos años. Poco a poco hemos hecho varias cosas importantes», contó Rodríguez.

Los venezolanos tuvieron la oportunidad de transmitir en exclusiva el Torneo Sudamericano de Sóftbol Femenino que se llevó a cabo en Guayaquil, contando con la presencia de las figuras más reconocidas en dicho deporte a nivel de toda Latinoamérica. A su vez, han obtenido el aval de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol para transmitir torneos internacionales.

Experiencias que enriquecen

El venezolano cuenta que una de sus más gratas experiencias ha sido acompañar la academia juvenil de béisbol Club Sport Oriente, con la cual pudo viajar a Puerto Rico y México, donde demostraron el potencial del béisbol ecuatoriano a través de su cobertura en las plataformas digitales.

LEE TAMBIÉN ONG solicitan amnistía migratoria para venezolanos en Ecuador

«Fue bastante chévere porque allí comparas con otros países beisboleros el nivel de Ecuador y estos muchachos de verdad que hacían un excelente papel», expresó.

Al periodista también se le otorgó la oportunidad de trabajar de la mano con las federaciones de béisbol y sóftbol en diferentes oportunidades, así como con Major League Baseball (MLB) durante el Coach Development Program realizado en Guayaquil.

Francisco Rodríguez señala que durante su paso por el periodismo deportivo en Ecuador ha recibido felicitaciones y motivación a seguir abordando el tema del béisbol ecuatoriano, puesto que no es un deporte que tenga mucha cobertura y por ende, ha recibido buena receptividad, incluso de otros países.