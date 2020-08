Habló la venezolana que destrozó la costosa escultura a Romero Britto: “Estaba indignada”

Luego de viralizarse en las redes cuando apareció rompiendo una obra de Romero Britto frente al propio artista, finalmente se identificó a la empresaria que acusa al brasileño de maltratar a los empleados de su restaurante. La venezolana Madeleyne Sánchez dijo en un video en Instagram que inicialmente no pretendía romper la obra, pero al enfrentarse a Romero la indignación creció y terminó arrojando al piso la escultura de la manzana, valorada en $ 26 mil.

Madeleyne, propietaria de “Olé Olé And Tapelia”, un restaurante frente a la galería de Romero en Miami, dijo que el día que Romero maltrató a sus empleados, encontró a su equipo devastado.

“El día, llegué entre las 11 o las 12 y encontré a mis empleados llorando, porque la mesa estaba hecha para este señor con mucha alegría, ya había venido muchas veces, pero ese día sería especial, porque iría con más gente. Vino y ofendió a todos: “no me mires a la cara, si no hago eso no pueden venir, apaga la música, no quiero que nadie se siente a mi alrededor” y eso es humillante “, expresó.

Madeleyne dice que cuando escuchó el informe de los empleados, se sintió disgustada.

