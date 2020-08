Horóscopo de la semana: cómo le irá a tu signo zodiacal entre el 17 y 23 de agosto según Mhoni Vidente

Horóscopo semanal | La tarotista mexicana Mhoni Vidente muestra lo que los astros te deparan según el signo zodiacal que rige tu camino. Conoce lo que te espera durante la semana del 17 al 23 de agosto en el amor, la salud y el trabajo.

Mhoni Vidente incluye los números de la suerte que te acompañarán en los próximos días, así como los rituales que puedes realizar para atraer la fortuna. Ubica tu signo zodiacal y descubre cómo te irá en los diferentes ámbitos de tu vida según el horóscopo.

Horóscopo semanal para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Será una semana de abundancia, de prosperidad, de no voltear otra vez para atrás, de empezar a buscar un trabajo con el que realmente te sientas a gusto. Pero procura no dejar el actual hasta que tener uno nuevo. Cuídate de enfermedades y relájate.

Trata de usar más el color azul, ya que en la ropa o en la casa te ayudará a atraer prosperidad. Procura comprar zapatos y límpialos bien para que toda la semana pises triunfo y éxito. Te busca un amor del signo Capricornio, Acuario o Leo.

Números de la suerte: 07 y 13.

Horóscopo semanal para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Avanza sin hacer caso a los chismes. No pidas opiniones y confía más en tu intuición. Recuerda que a Tauro últimamente le han afectado las envidias y el mal de ojo. Siempre vas a pisar tierra y salir adelante.

Trata de usar mucho el rojo fuerte en tu ropa y reorganiza los muebles y espejos de tu casa para que se muevan las energías. No vuelvas con ese amor del pasado. Tu compatibilidad en esta semana será con Acuario, Virgo y Escorpio.

Números de la suerte: 08 y 72

Horóscopo semanal para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Va a ser una oportunidad para encontrarte a ti mismo. Recuerda que el signo Géminis es bueno en casi todo, pero se sabotea solo. Últimamente no puedes creer que eres un triunfador. No te metas dudas en la cabeza. Esta semana te ayudará el ángel de la guarda y te quitará el mal de ojo y la brujería.

Si estás en un litigio por divorcio o alimentos, lo vas a ganar. Si tramitas un crédito, te lo van a dar. Cuídate mucho de los celos. No eres dueño de la otra persona. Trata de usar más el color blanco para atraer la suerte.

Números de la suerte: 05 y 27

Horóscopo semanal para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Será una semana fuerte por problemas laborales o de familia. Trata de relajarte. Y recuerda que, como todo Cáncer, eres sentimental. No te metas en las discusiones ajenas. Ten calma, te llegará ese dinero que esperabas y el amor que buscabas.

Un familiar de afuera te habla para visitarte próximamente. También te buscará un amor del pasado. Se vale equivocarse. Habla con esa persona y te puedes dar una oportunidad para querer otra vez. Usa más el color celeste y algo de plata para atraer la abundancia.

Números de la suerte: 03 y 31

Horóscopo semanal para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Va a ser una semana de festejos. Te van a llenar de alegría y te buscarán amores del pasado y del presente, ya que Leo es difícil de olvidar. Piensa un poco más en ti. Vas a tomar decisiones importantes sobre cambio de trabajo o proyectos nuevos.

Trata de pedir una opinión a tu papá o a tu mejor amigo, verás que eso te dará un buen resultado. Sé un poco más egoísta y asegura tu futuro. Sal a caminar que el sol te hace mucho bien. Tu color de la suerte será el rojo suave y trata de usar ropa interior blanca.

Números de la suerte: 01 y 17

Horóscopo semanal para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Será una semana crucial en todos los sentidos. Tiempo de tomar acciones y determinaciones en tu vida. No tengas miedo a cambiar de trabajo. Esta semana las energías positivas van a rodearte. Trata de estar de buen ánimo.

Empieza a ahorrar o pon un negocio. No le digas no al amor. Últimamente piensas mucho en que podríasenfermarte, pero no será así. Recuerda que Virgo es el pilar de la casa. Necesitas estar fuerte para sacar adelante a todos. Cuídate de los chismes y usa el color dorado.

Números de la suerte: 12 y 26

Horóscopo semanal para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

El día mágico para ti es el lunes 17 de agosto. Vas a tener la propuesta de un trabajo nuevo. Te buscará un amor del pasado, aunque será mejor no aceptarlo. Intenta todo en relación a tu belleza: dieta o ejercicios. Cambia de apariencia y sonríe.

Más fuerte no puedes estar. Es el momento de empezar a estudiar o tomar un curso de idiomas. Pasa más tiempo con tu familia. El amor en estos días va a golpear tu puerta. Tendrás mucha compatibilidad con Acuario, Piscis o Cáncer. Tu color es el rosa y usa mucho perfume.

Números de la suerte: 15 y 26

Horóscopo semanal para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Será una semana para arreglarte a ti mismo, para ponerte a dieta o comprarte un buen libro. Date tiempo par ti. Ordena tu vida, tus sentimientos y las ideas hacia tu futuro y verás que vas a poderlo todo.

Es momento de empezar de nuevo. Búscate un trabajo diferente. Tu color será el gris acero, pero combina con otras tonalidades para atraer más abundancia. Cómprate zapatos nuevos y evita los chismes, ya que tu signo tiende a tomarlos muy a pecho.

Números de la suerte: 16 y 31

Horóscopo semanal para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario siempre sale impecable de la casa porque le gusta mucho llamar la atención. Pero tienes un problema: la soberbia. Debes quitártela de encima para ser grande y, a la vez, humilde. Eso te hará una mejor persona.

Es el momento de empezar a crecer. No vuelvas con ese amor que ya se equivocó. Límpiate de esas energías y bloquea a esa persona de las redes sociales. Tendrás compatibilidad con Piscis, Aries y Leo. Tu color es el amarillo.

Números de la suerte: 09 y 74

Horóscopo semanal para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Será una semana de pagar deudas, de cambiar de trabajo, de reacomodar tu vida, pero también de controlar ese carácter. Tu signo es muy fuerte y muy terco. A veces tu mismo alejas a las personas que más quieres. Recuerda que también Capricornio se crea problemas donde no los hay.

Quítate esas negatividad, ya que será tu semana de suerte. No presumas lo que no tienes porque te llenas de malas energías. Ten cuidado con los vicios como el café o el cigarro. Duerme y haz ejercicio. En el amor, serás compatible con Aries, Géminis y Escorpio. Tus colores son el blanco y el negro.

Números de la suerte: 20, 30 y 55.

Horóscopo semanal para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Será una semana para empezar otra vez. Tienes que hablar y pedir un nuevo puesto de trabajo. El amor ha llegado para quedarse, pero no te sabotees a ti mismo. Déjate querer, y si esa pareja está en las buenas y en las malas, quédate ahí.

Tus signos compatibles son Aries, Virgo y Libra. Tus colores, el azul y el blanco. Cómprate ropa deportiva y práctica más ejercicio. Usa tapabocas y no le tengas miedo al virus. Cuida tus cosas, no se te vaya a perder el celular o algún dinero guardado.

Números de la suerte: 14 y 19

Horóscopo semanal para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Esta semana es para concentrarse completamente. Paga tus deudas y quítate esas energías negativas de las personas a quienes les debes. Toma otra vez los libros y vuelve a estudiar. Eso te ayudará a crecer como persona. Tu color es el verde claro.

Ten cuidado porque alguien te va a traicionar por la envidia que te tiene en cuestiones laborales. Trata de no platicar tus cosas. Arregla tus asuntos y ve con el dentista. Los que tienen pareja se mantendrán igual, pero los solteros tendrán compatibilidad con los signos de Piscis, Géminis o Escorpio.

Números de la suerte: 88 y 52.

