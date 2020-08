Trabajadores de Corpoelec dejan escombros en Nueva Casarapa

Por: Bryan Cárdenas

Guarenas.- El día de viernes 14 de agosto, trabajadores de la empresa Corpoelec realizaron una poda y tala descontrolada e injustificada de varios árboles que se encuentran alrededor de la plaza que está entrando al parque José María Cartaya, mejor conocido como Laguna de Casarapa, así lo denunciaron miembros del voluntariado vecinal, Nueva Casarapa Activa, en Guarenas, estado Miranda.

Un grupo de vecinos se organizó para darle vida y embellecer estos espacios, ya que se encontraban en abandono desde hace más de tres años. Es importante resaltar que estos espacios fueron recuperados por el voluntariado hace mes y medio aproximadamente

Sin embargo, los vecinos de la urbanización no entienden la razón, ni quién autorizó esa poda y tala injustificada, porque si bien es cierto un solo árbol hacía contacto con el cableado eléctrico el cual se podía podar y cortar, no es menos cierto que los otros cuatro árboles que fueron talados y uno cortado, especialmente el árbol que el voluntariado había recuperado de la plaza ya mencionada, no debieron haber sido devastados.

«Hacemos el llamado formal a las instituciones pertinentes municipales, para que recojan los escombros y hacemos otro llamado al director de Corpoelec de Plaza para que controle o les dé las directrices apropiadas a sus empleados a la hora de hacer este tipo de trabajo», así lo dieron a conocer integrantes del voluntariado.

Señalaron que el personal de Corpoelec, una vez que los abordaron, les manifestaron que ellos no podían recoger los escombros en virtud de que no contaban con personal de mantenimiento, por lo que los miembros del Voluntariado Vecinal de Nueva Casarapa hacen un llamado a la alcaldía para que vengan a recoger estos residuos que tienen más de tres días tirados en la entrada del parque.