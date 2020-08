Columna Alfredo Millán #19AG

¡Dios mío!,¿ qué está pasando?, ¡no nos abandones!, ¡no nos dejes hundirnos!, se que existe un adagio o dicho muy poderosos, que dice “Dios aprieta pero no ahoga”, pero al parecer nos estamos ahogando, estamos llegando al llegadero, esta situación tiene que llegar a un término, esta pandemia está acabando con la humanidad y lo peor es que ningún Gobierno encuentra la Válvula de escapeo salida; por lo tanto mete tu mano Poderosa para que detengas este virus y de paso le aclares la mente a las Jueces en Margarita que no encuentran otra salida para los imputados, sino La Cárcel, por un lado Iris Varela, La Ministra Penitenciaria todos los días saca presos, (y la critican) y sin embargo ellas las llenan, digo ellas porque en Margarita da la coincidencia que casi todas las que ocupan esos cargos son mujeres, en estos días hemos visto que seis personas molestas por lo que está sucediendo con la falta de gasolina, se les ocurrió protestar y alzar su voz y la juez le aplicó los delitos de Instigación al odio art 285 Código P; Tenencia de sustancia Incendiaria art 296; obstrucción de la Vía Pública 357, Asociación para delinquir art 37 de la Ley contra la delincuencia y Organización y financiamiento al terrorismo ¡Abrase visto!, bueno salen de allí cuando San Juan agache el dedo; esto es para que la inquieta Dra Iris Varela revise esos casos, o los cuatro que les aplicaron privativa de libertad por SUPUESTAMENTE anunciar negociados con los Salvoconductos, sin decir para qué, delitos estos, que fueron calificados como corrupción, y asociación para delinquir y asi como comercialización ilícita de salvoconductos, la detención fue ejecutada por funcionarios adscritos al GAES , y así se siguen llenando Las Alcaldías de detenidos, contagiándose porque allí no hay espacios sociales, sino amontonamiento, ¡Dios mio! ¿Que está pasando?, creo que allí es donde tiene sentido la famosa Jurisprudencia emitida por uno de esos Magistrados Sabios del Poder Judicial, Dr Ivan Rincón, y a la que siempre recurro cada vez que estoy en estrados en defensa de un cliente, que le hacía un llamado a los Jueces de Control, para que no se dejasen llevar por los únicos planteamientos hechos por el Fiscal del Ministerio Público, porque ellos en su mayoría lo que hacían era traer a estrados los dichos en el acta policial, una especie de copia al carbón, sin realizar dichos Fiscales las pesquisas necesarias en la averiguación de los hechos, o sea, que debían revisar muy bien los elementos de convicción antes de pasarle el expediente al Juez de Juicio, con una persona detenida, pudiendo ellos (los Jueces de Control) determinar con la aplicación de la Sana Critica si esos elementos presentados por el Fiscal eran convincentes para declarar la detención o privativa de la libertad de una persona, y he allí el llenado de los establecimientos policiales que en Margarita no se dan abasto para meter tanta gente, mucho hace la Jueza Rectora del Palacio de Justicia en Margarita, Dra Yepez, para detener esta laboragine de desaciertos o no, pero ella sola no se da para revisar tanto expediente. Sabemos que los jueces son autónomos en sus decisiones, pero así como se les respeta su criterio también son objetos de revisiones cuando de condenas se tratan, aplicar la Jurisprudencia del Magistrado Ivan Rincón en comento, no es más que decirle al Juez, que siendo la Libertad el tesoro más preciado del ser humano, deben ser celosos o celosas guardianes en la revisión de los fundamentos presentados por el Fiscal del Ministerio Público, para decretar una privativa de Libertad; de allí que Magistrados de la talla de Perez España, José Agustín Mendez, Ivan Rincón, Pérez Perdomo, Rossel, casi todos ellos, presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela, siempre abogaban por que el Juez de instancia penal, hoy de Control, en el estudio de las actas del proceso, de los elementos de convicción, que son los hechos, porque sin ellos la causa no se puede dar, si esos estaban o o no ajustados a la verdad de los hechos, y no lavarse las manos como en épocas de Poncio Pilatos, que una gran cantidad de Jueces, por no estudiar , averiguar, dicta la privativa y le pasa el expediente a otro Juez, y así se sale del paquete. Y esto que digo no es como una critica al Gobierno, no, en modo alguno, el Gobierno es una cosa y los jueces que actúan son otra, ellos se dicen ser autónomos y a eso me refiero, yo trabajé muchos años en un Tribunal Penal, cuando se llamaban de Instrucción en lo Penal, allí el Juez averiguaba la causa, y nos ponía a hacer reconocimientos de los hechos acecidos, investigaba y repreguntaba los testigos y así obtenía una información más veráz