Comunicado: Las Juventudes de Voluntad Popular sobre la ruta para alcanzar la libertad de Venezuela

Los jóvenes venezolanos hemos sido un bastión de lucha en los momentos cruciales de nuestra historia como país. En los últimos 20 años hemos asumido un rol protagónico en la lucha por la democracia desde diferentes espacios como el Movimiento Estudiantil, los Partidos Políticos y la Sociedad Civil. Hemos arriesgado todo con el afán de ver a nuestro país liberarse y avanzar hacia el desarrollo. Hoy Venezuela vive una de las etapas más críticas de su historia, producto de la Emergencia Humanitaria generada por un régimen autoritario que secuestra los Poderes Públicos, viola la Constitución y los Derechos Humanos de todos; un régimen que destruye las capacidades productivas de la población esperando que le agradezcan cuando les ofrece migajas, que compromete a las futuras generaciones destruyendo nuestras reservas naturales y que se ha aliado a las redes del crimen y el terrorismo internacional. En su afán de poder, el régimen ha planteado llevar a cabo un evento carente de toda legalidad para el próximo 6 de diciembre, valiéndose de unos magistrados ilegítimos que nombraron a unos personajes obedientes para usurpar el Consejo Nacional Electoral y a otros para hacer lo propio con los partidos políticos democráticos, secuestrando sus símbolos, colores y sedes. Nuestro partido, Voluntad Popular, durante más de 11 años se ha mantenido a la vanguardia de la lucha democrática, y sigue siendo un semillero de líderes que se han forjado al calor de la lucha por una Venezuela libre, donde todos los derechos sean para todas las personas sin exclusión y sin privilegios; por ello no hay forma de que sea adjudicado a nadie por ninguna vía. Como jóvenes activistas de Voluntad Popular rechazamos toda traición que, valiéndose del secuestro de nuestros colores, símbolos y siglas quiera contribuir al sostenimiento de la dictadura. Ante esta situación y con la imperiosa necesidad de establecer una ruta de acción que brinde solución a la crisis política y social del país, luego de varias jornadas de deliberación en las instancias de toma de decisiones de Juventudes VP, le presentamos al país las siguientes propuestas para fortalecer la lucha por la libertad, hasta vencer: 1. Ratificar el rechazo y desconocimiento al evento que pretende ejecutar el régimen el próximo 6 de diciembre, y llamar a todas los organizaciones sociales y políticas del país a manifestarse también en contra de esa maniobra y a favor de elecciones verdaderamente libres, competitivas y verificables para elegir al próximo presidente de la República y el nuevo período de la Asamblea Nacional. Todo activista de Juventudes VP que se haga partícipe en alguna medida del proceso fraudulento del régimen se habrá autoexcluido inmediata e irremediablemente de nuestra organización. 2. Respaldar el apoyo a las acciones que ha tomado y seguirá tomando el legítimo Poder Legislativo de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de la República. Cuentan con las Juventudes de Voluntad Popular para dar pasos cada vez más contundentes hacia la salida definitiva de la dictadura. 3. Conformar una instancia de deliberación y acción política conformada por los movimientos de juventudes de todos los partidos políticos democráticos y el Movimiento Estudiantil, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en los estados Monagas, Carabobo y Mérida. 4. Arreciar las acciones para conquistar definitivamente nuestra libertad y derrotar las intenciones de ejecutar unas falsas elecciones parlamentarias. Para ello, presentamos a la opinión pública nacional y manifestamos nuestro compromiso de antemano para llevar a cabo las siguientes opciones: a. Despliegue nacional para comunicar a toda la población, venciendo las barreras de la censura, todas las irregularidades en el proceso que el régimen aspira realizar el 6 de diciembre. b. Ejercer las competencias de la Asamblea Nacional para restituir urgentemente el derecho a elegir de todos los venezolanos. c. Promover el endurecimiento de las consecuencias para los corruptos y violadores de Derechos Humanos del régimen. d. Apelar a la conciencia patriótica de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que no forman parte de las estructuras de enriquecimiento ilícito y opresión política, para que cooperen con la legítima Asamblea Nacional para restituir el orden constitucional. e. Retomar la protesta no-violenta como un mecanismo de ejercer ciudadanía y un medio para derrotar a la dictadura. Los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil tenemos un papel clave y que debemos vincular con los cientos de protestas que ocurren todos los días. f. Articular con todos los sectores democráticos del país un evento movilizador que unifique las múltiples y legítimas demandas de los venezolanos para avanzar con firmeza y determinación hacia la libertad definitiva.