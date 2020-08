Deyna Castellanos tiene coronavirus y se pierde la Champions

La noticia de que Deyna Castellanos tiene coronavirus ha generado polémica entre los usuarios de las redes sociales. En este sentido, los internautas lamentaron el hecho de que la jugadora venezolana de fútbol se pierda uno de los partidos más importantes de la temporada.

Este miércoles Deyna Castellanos compartió en las redes que no participará en el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid.

Asimismo, Castellanos aseguró que no está presentando síntomas del coronavirus. Además, resaltó que si sale negativo en la próxima prueba, podrá reincorporarse al equipo.

“A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero sé que más pronto que tarde podré reponerles su cariño y apoyo con goles”, reseñó la venezolana.