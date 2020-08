 Gobernadora ofrece ayuda para el regreso de Stefani Flores a Venezuela

La gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, ofreció su apoyo para el posible regreso de Stefani Flores a Venezuela, luego del ataque que sufrió el pasado 11 de agosto en Trinidad y Tobago.

La funcionaria se pronunció sobre el hecho el pasado sábado 15 de agosto y además rechazó la agresión de la que fue víctima la joven venezolana.

Hérnandez ofreció ayuda a la familia de Flores y dijo estar dispuesta a colaborar para que su repatriación sea “más rápida”.

Como se recordará la joven atacada por tres hombres en la isla de Trinidad y Tobago es originaria del Delta Amacuro.

Asimismo, la gobernadora de tendencia oficialista solicitó toda la información del caso a la embajada de Venezuela en la isla, al mismo tiempo que exigió justicia por la brutal agresión en contra de la modelo venezolana.

“Estoy a la espera de que la Cancillería y el embajador nuestro en Trinidad me orienten y nos digan; en el mismo momento me comuniqué con él (embajador), a quien le he solicitado que me informe de manera clara sobre cuál es la situación de Stefany”, señaló.