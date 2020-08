Los 88 femicidios que han ocurrido en Venezuela durante la cuarentena

Desde el primero de enero al 31 de julio de 2020, al menos 157 mujeres han sido asesinadas en Venezuela por distintas causas. Solo en cuarentena han ocurrido 98 de esas muertes, lo que se traduce en que ocurren un promedio de 5 femicidios a la semana. Así lo indicó Aimee Zambrano Ortiz, miembro del Monitor de Femicidios de Utopix.

Zambrano es antropóloga, feminista y comunicadora. En entrevista concedida a El Cooperante, explicó que durante la cuarentena se ha observado un incremento en la cifra de femicidios en Venezuela y que lamentablemente desde el Estado no se ejercen las acciones suficientes para frenar esta realidad.

Destacó que nisiquiera existe una data oficial de los casos y que Utopix recoge información de los medios de comunicación digitales nacionales y regionales para levantar sus informes.

Subrayó que es un error de la sociedad pensar que las mujeres son asesinadas por un tema de celos o infidelidades, y explicó que el femicidio es un problema cultural: la objetivización del hombre hacia el cuerpo de la niña o la mujer, pensar que el cuerpo les pertenece y por ende pueden maltratarlas, herirlas y hasta matarlas.

Utopix reveló que solo en el mes de julio ocurrieron en Venezuela 20 femicidios y que en comparación a 2.019, de enero a julio de este año, los casos de femicidios aumentaron un 18%. En 2.019 hubo 99 femicidios y en 2.020, 157 femicidios.

Pese a que no hay cifras oficiales sobre la violencia contra la mujer, podría darme un balance de cuántas mujeres han sido asesinadas durante la cuarentena por COVID-19 y ¿cuántos femicidios han ocurrido desde enero de 2020?

¿Qué lugar ocupa Venezuela respecto a América Latina y en el mundo? ¿Cuál es el país con más femicidios de América?

Lo primero es que en Venezuela desde el 2016 no existen cifras oficiales con respecto a los femicidios, pero cuando revisamos la tabla de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2016 ocurrieron 122 femicidios y vemos que Venezuela está entre los 15 países con mayor cantidad de femicidios en América Latina. Respecto al 2018, este mismo registro de Cepal que incluye los países con tasas más altas de femicidio, se aprecia que los países que ocupan esta lista son El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala y República Dominicana. Esto es respecto a la cantidad de habitantes.

Cuando revisamos el Mundo Sur, que es una articulación a través del «Mapa Latinoamericano de Femicidios», que es realizada con información de 21 organizaciones de once países, apreciamos como en 2019 los países con cifras más altas de femicidios fueron El Salvador y Colombia.

¿Qué está haciendo el Estado para contrarrestar la violencia contra la mujer? ¿Existen registros que muestren que estas políticas públicas (si las hay) realmente han incidido de manera positiva?

Desde el Estado se han realizado campañas en relación a la cuarentena y la violencia contra la mujer, el Ministerio de la Mujer sacó una campaña en redes sociales y el número VEN911 está disponible para el tema de las denuncias. Además, salió un listado con los números y nombres de los responsables de Inamujer a nivel nacional. Pero, el ministerio a pesar de que puede ejercer ciertas acciones, no hay una política de todos los cuerpos del Estado; esto no debería ser responsabilidad de un solo ministerio sino de todo el Estado.

Sé que todos los casos pueden ser perturbadores, pero ¿Alguno le afectó particularmente debido a su naturaleza criminal

Todos me afectan, pero el tema con las niñas me afecta mucho más . El factor predominante es que esto es más que un tema psicológico, es un problema cultural porque tiene que ver con esa visión que tienen los hombres desde la cultura patriarcal de que el cuerpo de las mujeres les pertenece a los hombres. Es la objetivización del cuerpo de la mujer, el creer que le pertenecemos y por eso pueden acosarnos, insultarnos, maltratarnos y matarnos.

Muchas veces es un error creer que se trata de un problemita de parejas, de infidelidad, que le montó los cuernos a la pareja y por eso la mataron. Un hombre no tiene porque maltratar, controlar ni matar a una mujer, esa objetivación, ese mandato, el patriarcado de pensar que le pertenecemos, el tener esa construcción de ese amor romántico en el que los celos son vistos de manera romántica es uno de los principales problemas. Por eso vemos que en la mayoría de los casos, luego el agresor se suicida como si fuera el último acto en una novela o una película. Crecemos y nos van enseñando que el que te cela te quiere y eso no es cierto, eso es una relación tóxica.

¿Cuál cree usted que es el factor predominante en casos de femicidio? ¿la pobreza, infidelidades, trastornos psicológicos? ¿Qué factor incide más para que un hombre asesine a una mujer que es su pareja o familiar?

El otro tipo es el femicidio sexual que pasa cuando una mujer aparece muerta en la calle y no se sabe qué paso, se registran signos de violación y puede ser llamado femicidio sexual, porque la mayoría de los casos murió en manos de alguien que no la conocía.

¿Cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio?

Un femicidio es cuando una mujer es muerta por ser mujer, cuando la matan por su género y feminicidio es cuando el Estado es responsable de esa muerte por acción u omisión. Nosotros establecemos esa diferencia y en el caso del feminicidio obstétrico la responsabilidad es del Estado, porque si llegas a un hospital y no te atienden el Estado tiene injerencia en la muerte de esa mujer.

Recientemente, vimos el caso de Karla Ríos quien realizó varias denuncias antes de que su agresor, su expareja la asesinara y no pasó nada con esas denuncias, este es un caso de feminicidio porque el Estado no hizo nada.

Cuando una víctima denuncia a su agresor ante los cuerpos de seguridad, ¿cuál es el procedimiento?

Lo primero es que cualquiera puede realizar la denuncia de un agresor, no tiene que ser directamente la sobreviviente de violencia, pueden ser familiares, puede ser la comunidad o el Consejo Comunal, puede denunciar también una organización de mujeres feministas que sepa y tenga conocimiento de que ocurre el hecho. La denuncia se puede hacer en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Muchas veces por desconocimiento, en los cuerpos de seguridad quieren sentar al agresor y a la sobreviviente de violencia para hacer la mediación, esto no aparece en la ley y victimiza a la mujer porque la pone en situación de riesgo. Hay que tener claro que si un cuerpo policial intenta hacer esto, está incurriendo en una falta. No aparece en la ley y no debería realizarse.