¿Melena más larga? Estos ingredientes naturales te ayudarán a lograrlo

No te vamos a mentir, el crecimiento del cabello es un asunto que tiene todo que ver con tu genética y los procesos naturales que rigen tu cuerpo. Siendo así, tristemente no existe una fórmula mágica que haga crecer tu melena de la noche a la mañana (hasta ahora). No obstante, sí existen algunos ingredientes naturales que, gracias a sus propiedades, pueden ayudarte a hacer crecer el cabello de manera más sencilla y a ayudarte a conseguir esa melena larga y sana.

Desde luego, debes de tomar en cuenta que para ver resultados sin falla, requerirá de paciencia, disciplina y cuidados ¡muchos cuidados! Pero créenos, el esfuerzo vale totalmente la pena. ¿Estás lista para ponerlos a prueba?

Los ingredientes naturales incentivan el crecimiento del cabello si los usas en su forma natural.

Romero

Desde hace miles de años, el aceite de romero para la belleza ha triunfado como uno de los ingredientes más benéficos para el pelo. Y es que gracias a sus propiedades que estimulan la circulación sanguínea del cuero cabelludo, ayudando a destapar, nutrir y fortalecer los folículos pilosos, es conocido como uno de los ingredientes más efectivos para prevenir la caída y estimular el crecimiento.

¿Cómo usarlo? Basta con aplicar un poco de aceite directamente en el cuero cabelludo y dar un masaje capilar o incluirlo dentro de una mascarilla casera una vez por semana. Eso sí, recuerda lavarlo perfectamente para evitar que tu melena se vuelva oleosa. Si tienes el pelo graso, es preferible que optes por su versión en shampoo.

Ricino

El aceite de ricino es otro de los ingredientes naturales que estimulan el crecimiento del cabello sin falla. Esto gracias a su concentración de vitamina E, ácido ricinoleico y ácidos omega 3, 6 y 9 que le brindan un gran poder hidratante, regenerador y fortalecedor. Notarás que después de usarlo continuamente, tu cabello se mantendrá mucho más sano, por lo que no necesitarás cortarlo drásticamente ni con tanta frecuencia.

¿Cómo usarlo? Toma un poco de aceite y caliéntalo unos minutos en la estufa o en el microondas para facilitar su aplicación. Déjalo enfriar algunos segundos para evitar quemarte y, después, aplícalo sobre el cuero cabelludo y las puntas.

TIP Glamour: Evita aplicarlo si tienes el cabello graso ya que su densidad puede agravar el problema.

Linaza

La linaza no solo es efectiva para lograr una silueta de impacto y una melena XL, también es el mejor aliado del cabello rizado ya que aporta hidratación profunda y gran elasticidad, definiendo perfectamente cada rizo. Por otro lado, su concentración de omega 3 y vitaminas B y E nutre y fortalece el folículo capilar, previniendo la pérdida excesiva de cabello y estimulando su crecimiento.

¿Cómo usarlo?

La mejor forma de usarla para el cabello es creando un gel. Prepáralo hirviendo a fuego lento tres cucharadas de semillas de linaza y dos tazas de agua hasta que la mezcla cobre una textura mucho más densa y viscosa. Retírala del fuego y, de inmediato, viértela en un recipiente limpio con la ayuda de un colador. Permite que el gel de linaza enfríe un poco y, después, aplícalo sobre toda tu melena.

Glamour