Nueva Esparta | Detienen a sujeto en Isleta I por actos lascivos

DELEGACIÓN MUNICIPAL PORLAMAR, informa la aprehensión de un ciudadano por uno de los Delitos Contemplados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes *(Actos Lascivos)*. ◼️ *VÍCTIMA: una niña, de 10 años, estudiante ◼️ *DETENIDO:* Luis Rafael González, Venezolano, Obrero, de 55 años. Hechos ocurridos en el sector Isleta I, Municipio García, Estado Nueva Esparta, a las 02:00 horas de la tarde, del día de ayer martes 18-08-2020. Realizándose la aprehensión el día de hoy ◼️ *RESEÑA:* Funcionarios adscritos a la Brigada de Delitos Contra Las Personas, de esta Delegación Municipal, lograron la aprehensión del referido sujeto, luego que intentará abusar de la víctima, tocándole sus partes íntimas, asimismo ocasionandole una lesión equimotica, (chupon) en cara lateral izquierda, región cervical. De esta manera demostramos nuestro compromiso con los niños ya que ellos NO SE TOCAN, NO SE VIOLAN Y NO SE ABUSAN, igualmente indicando a padres y representantes que deben tener mucho cuidado con las personas del entorno de los niños y que deben hablar mucho sobre el abuso