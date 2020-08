Rectora de la UCV: Educación desde casa es una burla por la falla de los servicios

Para la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García-Arocha, continuar con la modalidad de las clases 100% desde casa “es una burla” por la falla de los servicios como la electricidad y el internet, además de falta de equipos.

“No tenemos luz, internet, ni los equipos, entonces la UCV está haciendo grandes esfuerzos, pero todos esos elementos tienen que ser coordinados por las facultades. No es tan fácil, la educación a distancia no se decreta”, dijo la rectora en una entrevista para Unión Radio.

“La educación presencial no puede ser reemplazada al cien por ciento pese a que existen programas educativos de universidades muy reconocidas que van por esa modalidad a distancia”, consideró.

García-Arocha señaló que cada facultad, cada decano y su comunidad harán cursos intensivos que no necesitan la parte presencial, pero “por ejemplo Odontología no se puede hacer vía on line, eso es sustituir lo insustituible, pero también hay actividades de campo en Agronomía, Veterinaria, ingeniería, Ciencias y ¿Cómo hacemos con esa parte presencial que es obligatoria?”, sentenció.

800 Noticias